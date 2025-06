Marion Cotillard anuncia que se separa de su pareja

Marion Cotillard y Guillaume Canet, una de las parejas más icónicas y admiradas del cine francés, han anunciado este viernes su separación tras 18 años de relación y dos hijos en común, Marcel, de 13 años, y Louise, de 8. La noticia, comunicada a través de un breve pero contundente comunicado enviado a la prensa francesa, subraya que la ruptura se produce “de mutuo acuerdo”. En el texto, ambos han solicitado respeto por su privacidad y la de sus hijos, en un intento de frenar las especulaciones que han rodeado su relación en los últimos años.

Cotillard, de 49 años, y Canet, de 52, han sido figuras centrales del cine europeo, no solo por sus exitosas carreras individuales, sino también por la química profesional y personal que los convirtió en una de las parejas más queridas de la industria. La actriz, ganadora de un Oscar en 2008 por su magistral interpretación de Édith Piaf en La Môme (La Vie en Rose, dirigida por Olivier Dahan), ha consolidado su prestigio internacional con papeles en películas como Inception (2010) de Christopher Nolan, Midnight in Paris (2011) de Woody Allen y De óxido y hueso (2012) de Jacques Audiard. Por su parte, Canet, conocido por su versatilidad como actor y director, destacó en filmes como La playa (2000) de Danny Boyle, junto a Leonardo DiCaprio, y Feliz Navidad (2005) de Christian Carion, además de haber dirigido películas aclamadas como Tell No One (Ne le dis à personne, 2006) y Little White Lies (Les Petits Mouchoirs, 2010).

La pareja comenzó su relación en 2007, tras el divorcio de Canet de la actriz alemana Diane Kruger. Su conexión profesional se remonta a 2003, cuando compartieron pantalla en la romántica y excéntrica Juego de niños, dirigida por Yann Samuell), una película que capturó la chispeante química entre ambos y que marcó el inicio de su vínculo. Aunque en ese momento Canet aún estaba casado con Kruger, la relación con Cotillard floreció años después, consolidándose como una de las uniones más sólidas del cine francés, a menudo comparada por la prensa gala con la pareja formada por Brad Pitt y Angelina Jolie.

A pesar de los rumores de tensiones que comenzaron a circular en 2022, Cotillard y Canet continuaron colaborando profesionalmente. Uno de los proyectos más destacados de esta etapa fue Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu (2023), dirigida por Canet, quien también interpretó a Astérix, mientras Cotillard encarnó a una vibrante Cleopatra. Este filme, una ambiciosa adaptación de la célebre serie de cómics, demostró la capacidad de ambos para mantener una relación profesional sólida a pesar de los desafíos personales. Además, Cotillard participó en la más reciente película de Canet, Karma, cuyo rodaje finalizó recientemente, lo que evidencia que su colaboración creativa persistió hasta el final de su relación.

La pareja, que nunca contrajo matrimonio pero convivió durante casi dos décadas, ha priorizado siempre la discreción en su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus hijos. Marcel, nacido en 2011, y Louise, en 2017, han sido el centro de su vida familiar, y el comunicado conjunto refleja su compromiso de proteger la privacidad de ambos en esta nueva etapa.

A lo largo de todos estos años Cotillard y Canet han sido admirados no solo por su talento, sino también por su habilidad para equilibrar sus carreras internacionales con una vida personal relativamente alejada de los reflectores. Cotillard, además de su Oscar, ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo un Globo de Oro, un BAFTA y varios premios César, consolidándola como una de las actrices más respetadas de su generación. Canet, por su parte, ha destacado como un cineasta innovador, con un estilo que combina intensidad emocional y narrativa accesible, lo que le ha valido elogios tanto en Francia como en el extranjero.

La separación de Cotillard y Canet marca en cuestión de portadas el fin de una era en las revistas francesas. Ambos han dejado claro que su prioridad es mantener un ambiente de respeto y colaboración, especialmente por el bienestar de sus hijos. Mientras los fans lamentan el final de esta emblemática pareja, la comunidad cinematográfica espera con interés los próximos proyectos de ambos, que sin duda seguirán dejando huella en la industria.