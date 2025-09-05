Mario Vargas Llosa en la vida de Isabel Preysler, una clave en su libro autobiográfico

La reina de las portadas del corazón durante cinco décadas, un personaje en primer plano desde los años 70, Isabel Preysler, ha anunciado su primera autobiografía, Mi verdadera historia, que verá la luz el próximo 22 de octubre publica por Espasa y con la redacción de la popular periodista Pilar Vidal, colaboradora de Y ahora Sonsoles. La propia Vidal ha adelantado que es un ejercicio de introspección con el que Preysler desmonta algunas de sus leyendas urbanas y revela cómo ha sido la relación con sus parejas, desde Julio Iglesias a su amor más reciente, Mario Vargas Llosa. Con el escritor hispano-peruano fallecido en este año estuvo durante casi un decenio y vivió una inesperada ruptura en la Navidad de 2022.

A sus 74 años la viuda de Miguel Boyer, muy criticada cuando en los 80 rompía su segundo matrimonio para casarse con el que fue llamado el 'superministro', ha decidido tomar la palabra para narrar en primera persona su vida, desde su infancia en Manila, una juventud llena de especulaciones, y cómo vivió sentirse una de las protagonistas de un país en transformación en la que ella podía ser una fiel representante en la élite del corazón.

Preysler ha reconocido que ha tenido la dificultad de qué contar, para ayudar a un relato que traslade aspectos nuevos o poco conocidos, y qué callar con secretos que desde siempre sabía que se llevaría a la tumba. Junto a Vidal ha estado durante año y medio centrada en este libro tras sus programas personales en Disney + que no tuvieron la expectación esperada. No tiene el tirón de sus mejores años pero quiere aprovechar esa aura que sigue ostentado como personaje. Ella quiere despejar la verdad de muchos aspectos de su vida sobre los que se ha contado de manera parcial, como sus divorcios. Desea corregir detalles sobre ella y ofrecer una visión sincera de su biografía. Cuente lo que cuente y calle lo que calle, se reserva portadas y muchas noticias en centenares de medios que la colocarán de nuevo bajo el foco.

La reina del corazón, como se le ha definido durante lustros, es madre de cinco hijos, todos ellos mediáticos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, la popular Tamara Falcó y la siempre más reservada, Ana Boyer. De cada uno de ellos puede aportar perfiles muy sensibles y personales, como de sus tres maridos, el cantante Julio Iglesias (1971-1978), el marqués de Griñón (1980-1985) y el ex ministro Miguel Boyer (desde 1988 y hasta su fallecimiento en 2014) y de quien fue su pareja durante años, el Nobel Vargas Llosa.

La editorial la presenta como una persona “valiente, autocrítica, tolerante, divertida y defensora a ultranza de la libertad individual”, definición de su propia vida y su actitud. Un libro con el que Preysler no solo busca aclarar detalles sesgados de una biografía glamurosa y siempre inquieta, sino que también quiere dejar un legado personal que inspire y se acerca a tantos seguidores que durante años la vieron como el personaje más demandado de las portadas de colores, siglos antes de redes sociales y corazoneo a granel.