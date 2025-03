Marina Rivers alardea de trabajar poco y ganar mucho dinero

Marina Rivers es uno de nuestras creadoras de contenido más ilustres. La joven, que cuenta con 7 millones de seguidores, se dio a conocer en TikTok hace unos años. Rivers ha sido una de las últimas invitadas al pódcast Estirando el chicle de Victoria Martín y Carolina Iglesias. La tiktoker ha hecho balance de su trabajo y otros aspectos de su vida.

La colaboradora de TardeAR, a sus 22 años, está inmersa en numerosos proyectos. Actualmente compagina los estudios universitarios de Derecho con su trabajo de creadora de contenido en las redes sociales. La exposición pública en las redes tiene su parte positiva y también una negativa, llegando incluso los haters a cuestionar su profesión.

“La gente me dice que no trabajo, que mi trabajo es una tontería. Yo lo pienso y digo ‘joder’. Al final mi trabajo es un trabajo divertido, son pocas horas y me pagan mucho”, ha destacado.

Marina ha puesto en valor su trabajo como creadora de contenido, que para muchos no es ni siquiera una ocupación profesional. “Parece que si no sufro con mi trabajo, si no me explotan, no es trabajar. Solo se considera trabajar cuando sufres y te pagan poco”, ha reflexionado.