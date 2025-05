María del Monte actualiza el estado de salud de Inmaculada Casal

María del Monte ha regresado a la Feria de Abril después de seis años de ausencia. La cantante no ha contado con la compañía de su pareja, Inmaculada Casal, que se está recuperando en el domicilio tras ser intervenida de urgencia. Pese a ello, la artista ha lucido sus mejores galas en la Feria de Abril de Sevilla con un traje rojo de flamenca de Lina.

“Siempre hay que tirar para adelante y, bueno, este año tocaba. Verás, yo soy muy de improntas, ¿no? Y llegué a Lina y le dije, ‘me quiero vestir de flamenca’. Imaginaros la que allí había formada de cola, de espera, de todo. Me dijo, ¿cómo? Ahora mismo te tomamos medida. Pues como estoy más delgada con la dieta que hace Mariluz. Pues bien”, ha manifestado.

La cantante ha explicado cómo se encuentra tras el asalto a su casa en agosto de 2023 y la posterior detención de su sobrino Antonio Tejado, acusado de presunto autor intelectual del robo. “A ver. Bien, sin entrar en detalles. Lo digo siempre y no me cansaré de decirlo. Pero bueno, hay que seguir empujando y hay que seguir tirando hacia arriba y ya está. No hay más”, ha declarado.

María del Monte ha ofrecido la última hora del estado de su salud de su mujer, Inmaculada Casal, lanzando un mensaje tranquilizador desde el Real de la Feria. La presentadora de Canal Sur ha tenido que ser operada de urgencia. “La tuvieron que intervenir de apendicitis, pero vamos, está bien. Me ha dado mucha pena que no esté aquí hoy. A ella también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, está genial. Si no, no estaría yo aquí”, ha comentado.