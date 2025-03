Lorena García suspende su agenda tras ser intervenida en un hospital

La periodista Lorena García ha tenido que interrumpir su agenda profesional para pasar por el quirófano debido a un problema de salud. La copresentadora de Espejo Público, que ya descansa en su domicilio tras permanecer unos días en el hospital, ha compartido la noticia con sus seguidores de Instagram.

“Os contaré una cosa. Hace unos meses me invitaron a ser pregonera de Montiel. Algo que agradecí encantada. Y me comprometí a estar mañana, 22 de marzo, acompañando y conmemorando esta fecha histórica en mi tierra, Castilla-La Mancha”, ha comenzado diciendo.

Pero sus planes se han visto alterados por un contratiempo en su salud que le ha obligado a parar. “Pero hace una semanas, la vida se encargó de recordarme quién manda aquí, y que mi agenda no es solo mía. Eso me ha llevado hoy al quirófano”, ha relatado.

Una de las 'stories' que ha compartido la periodista desde su domicilio. / INSTAGRAM

La compañera de Susanna Griso no ha querido revelar el motivo de la operación, pero sí ha desvelado que ya se encuentra descansando en su domicilio junto a su familia. “Ya en casa, con mis mejores cuidadores. Todo ha ido bien, pero toca fin de semana de descanso, que me impedirá disfrutar de la fiesta mañana. Me lo dejo en pendiente, Si podéis, no os lo perdáis, los actos son todo el fin de semana, os dejo el programa”, ha destacado tras compartir varias stories de los regalos y cuidados que está recibiendo por parte de sus seres queridos.