Laura Pamplona reconoce que no mantiene contacto con José Luis Gil

Laura Pamplona, que en la mítica serie Aquí no hay quien viva se metió en la piel de Alicia, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hacer balance de su carrera profesional en la televisión, el cine y el teatro. La actriz ha recordado cómo eran las infinitas jornadas de grabación de Aquí no hay quien viva, algo que ya habían apuntado otros actores de la comedia vecinal. “Heavy metal. Nos pasaban a buscar a las 7:30 de la mañana y nos dejaban pasadas las 10 de la noche”, ha comenzado diciendo.

En la popular serie de Antena 3 coincidió con José Luis Gil, víctima de un ictus en noviembre de 2021 que le ha retirado de la esfera pública. La hija del actor zaragozano, Irene Gil, ha ido informando de manera puntual acerca del delicado estado de salud de su progenitor, conocido por los papeles de Juan Cuesta y Enrique Pastor. Lo cierto es que se trata de una recuperación lenta y pese a los rumores que se han difundido, parece muy complicado que el actor vaya a retomar su carrera profesional.

Laura Pamplona ha hablado de los problemas de salud del que fuera su compañero de reparto en Aquí no hay quien viva. “Terrible, yo sé de su estado de salud por mis compañeros, con Alberto y Laura, también hablé en su momento cuando ocurrió. Con José Luis no he hablado, es muy triste, pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa. Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así”, ha explicado.