Lamine Yamal y Nicki Nicole sellan su historia con una foto (muy) reveladora

Ya no hay espacio para especulaciones. El propio Lamine Yamal ha confirmado su relación con la cantante Nicki Nicole al compartir en sus redes sociales una fotografía junto a ella, con motivo de su 25º cumpleaños. En la imagen —publicada en sus historias de Instagram— se les ve abrazados y sonrientes, rodeados de pétalos de rosa, globos en forma de corazón y una tarta decorada con tonos pastel.

La escena, tan cuidada como el gesto, parece haber sido el broche a los rumores que venían creciendo desde hace semanas, tras varios encuentros en público y una escapada a Mónaco que ya levantó sospechas. Esta vez, sin intermediarios ni fuentes cercanas: fue él quien hizo pública la imagen, sujetándola por la cintura y posando juntos ante la cámara.

Lamine Yamal y Nicki Nicole durante la el cumpleaños de la cantante / Instagram : @lamineyamal

Nicki Nicole, por su parte, no ha hecho aún publicaciones relacionadas en sus perfiles, pero todo apunta a que la celebración fue compartida y cuidadosamente preparada. La tarta lleva la firma de una pastelería de autor y el entorno sugiere un encuentro íntimo pero con todos los ingredientes de una declaración oficial.

Lo que comenzó como un “secreto a voces” entre pasillos y stories, hoy ya es oficial: la estrella emergente del Barça y una de las voces más reconocidas de la música latina están juntos, y han decidido contarlo al mundo a su manera: con una imagen que habla por sí sola.