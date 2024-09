Ella es Lady Gaga y se dedica a repartir palomitas de maíz

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga sorprendió a los espectadores de un cine de Los Ángeles donde se proyectaba Joker: Folie à Deux, el nuevo filme de Todd Philips que protagoniza junto con Joaquin Phoenix, repartiendo bolsas de palomitas de maíz.

El video del momento en el que entra en la sala cinematográfica cargando con los paquetes y luego entregándolos en mano o lanzándolos al público, reproducido por medios como la revista Rolling Stones, se hizo viral.

"!Disfruten del puto espectáculo!", gritó antes de que comenzara la función la camaleónica cantante , que apareció peinada con una voluminosa melena rubio platino y luciendo un vestido negro con grandes mangas farol y medias de red del mismo color.

La presencia de Lady Gaga no fue anunciada previamente a los asistentes al pre estreno de esta nueva película sobre el malévolo Joker, el archienémigo de Batman, en el popular cómic,

En el filme, que ganó el León de Oro en el pasado festival de Venecia, además del premio a mejor banda sonora original, Lady Gaga interpreta a Lee, una versión del personaje Harley Quinn de la saga sobre Batman.

La película dirigida por Todd Philips, que ya se encargó de la primera entrega y que dirigió a la cantante en Ha nacido una estrella (A Star is Born, 2018), por la que fue nominada al Óscar a mejor actriz, cuenta la historia de amor de Joker y Quinn y llegará a los cines en octubre.

La cantante y actriz ha puesto los dientes largos a los fans al anunciar por sorpresa el lanzamiento Harlequin, su nuevo disco de estudio que servirá como complemento de la película. Se trata de un álbum compuesto por 13 temas que saldrá a la venta este viernes y que servirá para complementar la cinta de Todd Phillips, un filme que contará con un marcado caracter musical. No hace mucho, la cantante bromeó con que se encontraba trabajando en un proyecto sorprendente y fue esparciendo algunas pistas, aparentemente inconexas, a través de sus redes sociales. La primera de ellas fue una publicación que decía sencillamente: "Estoy lista para mi entrevista". Sin embargo, la segunda de estas publicaciones lanzadas por Gaga fue todavía más críptica: "No me digas qué ponerme", rezaba el texto, mientras que la tercera decía: "Sin cinta adhesiva no hay misión".

Para sorpresa de todos, la protagonista de Ha nacido una estrella ha revelado los títulos de las canciones que dan forma al álbum, incluyendo Good Morning, Get Happy (2024), Oh When the Saints, World on a String, 'That's Entertainment, Smile, The Joker y Folie à Deux, entre otras. Además, Gaga ha publicado en su cuenta de Instagram la portada de su nuevo disco, en la que puede verse a la artista, compositora y productora, en la ducha, llevando un chaleco flotador y maquillada de la cabeza a los pies como un arlequín, acorde a su personaje en la secuela de Joker.

La película se encuentra, además, enmarcada dentro del sello editorial de los Elseworlds (Otros mundos), en el que también se encuentran otras producciones como The Batman y su secuela, prevista para finales de 2026