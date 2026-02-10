Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance en la Super Bowl con un beso viral

Los rumores de una posible relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian van tomando forma a todo gas. El piloto de Fórmula 1 y la empresaria se conocen desde hace varios años, pero el acercamiento que se ha producido entre ambos en los últimos meses indica que se trata de una relación diferente. El último paso lo han dado en la final de la Super Bowl, donde han realizado su primera aparición pública.

En el marco de este evento, de enorme seguimiento a nivel mundial, Lewis Hamilton y Kim Kardashian han dado un paso adelante, exponiéndose delante de los focos a sabiendas que de iban a ser grabados. Lo cierto es que a ninguno de los dos les ha importado la presencia de las cámaras. Lewis y Kim se han dejado ver sonrientes, en actitud cómplice y charlando con total naturalidad hasta que ha llegado el beso viral en las gradas del recinto.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo no han hecho más que confirmar los rumores que apuntaban a un posible vínculo sentimental entre ambos desde hace meses. Su aparición conjunta en la Super Bowl supone la confirmación oficial de su romance.

El deportista y la celebrity se conocen desde 2014 cuando coincidieron en los GQ Men’s Year Awards. En aquel momento, tanto el uno como la otra tenían pareja. Kim salía con Kanye West y Lewis compartía su vida con Nicole Scherzinger. A partir de entonces fueron forjando una amistad que ha tenido su punto de inflexión a finales del pasado año.

Todo cambió a raíz de la fiesta organizada por la actriz Kate Hudson. Desde ese momento, los medios de comunicación comenzaron a relacionarlos en el plano sentimental amparándose en una conexión especial. Un feeling que les ha llevado a compartir estancias de hotel en Inglaterra y París antes de la confirmación definitiva: su aparición conjunta en la Super Bowl. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto con palabras, parece que Lewis y Kim comienzan a afianzar su relación de una manera natural.