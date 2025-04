Kiko Rivera, ante la oportunidad de redimirse como futbolista

Hace unos días saltaba la noticia de un posible acercamiento entre Isabel Pantoja y sus hijos debido a los problemas de salud de la tonadillera. Su hijo Kiko Rivera, que no se ha pronunciado al respecto, continúa adelante con su vida. El DJ ha participado en el mundial de selecciones de creadores de contenido representando a la selección española. El artista ha cambiado la música por el deporte, recuperando así un viejo sueño de su infancia.

“Soñé con ser futbolista desde niño y aunque la vida me llevó por otro caminos, jamás dejé de sentirlo dentro. Con 41 años, el destino me da una oportunidad única: representar a mi país en el mundial de selecciones de creadores de contenido”, ha comenzado diciendo en un vídeo que ha compartido en Instagram en el que aparecen imágenes de la preparación física para el mencionado campeonato.

“He decidido prepararme como nunca, transformar mi cuerpo, mi mente y mi alma porque aún estoy a tiempo de demostrarme que los sueños no tienen fecha de caducidad de la mano de @victorsalasbanos y @victorsalassport”, ha destacado sobre el esfuerzo que ha realizado para ponerse en forma.

“Este jueves arranca el viaje en mi canal de Youtube. Acompáñame en este reto real, duro, emocionante y 100% de corazón. Os dejo el canal de Youtube en el perfil, aunque por aquí subiré reels, en Youtube será donde lo tengáis completo”, ha emplazado a sus seguidores, que podrán seguir su proceso de puesta a punto a través de Youtube.

El hijo de Isabel Pantoja y Paquirri llegó a formar parte de la cantera del Real Madrid. En una entrevista con Joaquín Sánchez habló de esa etapa de su vida que duró tres años y de la que guarda buenos recuerdos, aunque no logró cumplir con su sueño de ser futbolista profesional. “Me echaron porque no estudiaba. Y entonces me obligaban a que aprobase todas las asignaturas. Y lo entiendo, porque nunca sabes si un chaval va a llegar a la élite o no”, declaraba.

Desde el Real Madrid apostaban por una formación integral en la que se tenían muy en cuenta los resultados académicos. Kiko no cumplió esa parte del trato y tuvo que abandonar la cantera del club merengue. La falta de disciplina y compromiso le condujeron a otros derroteros de la vida. Lo cierto es que el hijo de Isabel Pantoja ha sabido encontrar nuevos caminos en la música y las redes sociales, además de formar una bonita familia junto a su mujer, Irene Rosales.