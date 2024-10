Katy Perry: "Estoy agradecida de seguir de pie"

Katy Perry es una de las grandes divas del pop. Aunque sea impertinente hablar de edad, está a punto de cumplir 40 años y con Apple Music traslada su responsabilidad pesonal de ser mentora de la próxima generación de estrellas del pop. De su conversación con Zane Lowe recogemos sus impresiones de cara a su actual gira.

Pregunta.–Es una estrella ¿le molesta, se le suben los humos, si insistimos en decirlo?

Respuesta.–Me encanta ser una estrella del pop, es sin duda una parte de lo que soy ahora. Creo que antes estaban más separadas mi faceta de estrella del pop y mi vida personal, y ahora hay un poco más.

P.–Es usted una mezcla de lo vivido y de lo vivido sobre el escenario.

R.–Son partes mezcladas y más equilibradas. Para futuras estrellas estoy ahí si necesitas hablar con alguien que haya pasado por lo mismo que tú. Porque sólo hay unos pocos astronautas ahí fuera. Me gustaría aconsejarles y decirles, “mira, ahora estás montada en este cohete y va a subir... Y también va a bajar”. Me gustaría decirles que estoy aquí porque he trabajado duro y durante mucho tiempo. Está siendo un viaje salvaje y muy divertido en el que he aprendido mucho. Por esto estoy muy agradecida de seguir aquí de pie, de que este sea mi trabajo, de seguir celebrándolo y de seguir aportando vida, luz y alegría, especialmente en este disco.

P.–Música y pasión...

R.–Sí, siento que nací para ser embajadora del amor, la alegría y la luz, para dar todo eso, evolucionar y estar en el punto de mira para que pueda ser un ejemplo. Hablo de mis credenciales, intento ponerlas ahí para que la gente las conozca y las investigue por sí misma. Creo que nací para hacer que la gente salga de su cabeza y se centre más en su corazón.

P.–¿Qué recuerdos le llegan de sopetón a la memoria de sus comienzos?

R.–Cuando empecé con One of the Boys fue como, Dios, agárrate a este viaje. Luego vinieron Teenage Dream y Prism donde mi vida personal no funcionaba y la profesional sí, entonces Witness lo cambió todo. Todo empezó a equilibrarse y Smile lo consolidó.

P.–¿Y se siente feliz?

R.–143 es la celebración de sentir y operar desde esa plenitud, que es un espacio desde el que nunca he escrito una canción, ya que siempre las he escrito desde la defensa, desde no sentir lo suficiente o desde intentar transformar mi trauma, fuera cual fuera, y cambiarlo. Siempre digo que la mayor mentira que se les ha vendido a los artistas es que tienen que seguir sufriendo para poder crear. En mi caso ahora no es así.

P.–Dicen que usted es de las que siempre está mirando el cielo.

R.–Porque las estrellas son realmente mi guía. Las utilizo todos los días como GPS para saber qué va a pasar. Todo el mundo mira hacia arriba y piensa: ¿Qué tiempo va a hacer hoy?, y yo miro mis estrellas y digo: “Bien, esto es lo que viene, ¿cómo lo interpreto?, y así es como voy a jugar”.

P.–¿Estamos predestinados?

R.–Creo que puedes elegir. Creo en el libre albedrío. Hay dos opciones, una positiva y otra negativa, e incluso en lo negativo, puedes encontrar lo positivo. Todos los cambios por los que he pasado en mi vida: las subidas, las bajadas, los picos, y los valles, me han hecho pensar que si no encuentras la manera de sembrar semillas en los valles, nunca encontrarás esos frutos en la cima, por esto tienes que encontrar la solución. Soy una gran optimista cuando se trata de esto.

P.–¿Cómo se prepara para las actuaciones, cómo vive los momentos de encontrarse ante el público?

R.–Normalmente no miro mi teléfono una hora antes de salir al escenario, porque alguien puede enviarte un mensaje con alguna información que te rompa la concentración. Durante quince años, en cada gira que hago, traigo a profesores de meditación, de meditación trascendental, y lo compartimos todos. Lo hacemos todos los días a las 6 de la tarde, y se crea una energía increíble que compartimos en equipo.

P.–¿Ha trasladado esa meditación, esa energía a su nuevo álbum 143?

R.–Con este nuevo disco la energía que espero crear es de celebración, de libertad. Libertad para ser uno mismo, para sudar y bailar con un extraño. Eso es lo bueno de la música y de las experiencias en las actuaciones en vivo.

P.–Aunar a un público heterodoxo.

R.–Solíamos vivir como tribus en comunas y al cabo de los siglos eso ya no se da tanto. Y es algo que se experimenta cuando estás en directo, literalmente estás de pie o sentado al lado de una persona que no conoces de nada, te pones a cantar con ella, te mira a la cara, conecta contigo, y de repente no te sientes tan solo, esa sensación de unidad es lo mejor de actuar ante el público.