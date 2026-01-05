Karlos Arguiñano y su truco para conseguir el punto perfecto en la masa de croquetas

Karlos Arguiñano ha comenzado el nuevo año con la misma energía que viene poniendo en la cocina durante las últimas décadas. El incombustible cocinero ha apostado por un plato seguro que se adapta a todo tipo de paladares: croquetas de huevo y panceta. Una opción al alcance de cualquier bolsillo que encaja perfectamente como plato principal o como aperitivo.

El chef ha explicado de manera detenida la receta hasta que ha llegado el momento de descubrir el secreto de la auténtica masa de croquetas. Se trata de un truco culinario que hacen todas las abuelas después de rehogar la panceta con la cebolla y el ajo. Luego el chef ha añadido la harina y, por último, la leche.

Karlos Arguiñano ha desvelado más secretos de un truco muy práctico para encontrar el punto perfecto de las croquetas. “Es importante cocinarlo bien. Cuanto más cocinada está la masa, más finas van a salir”, ha sentenciado sobre una de las recetas más destacadas de nuestra cocina.