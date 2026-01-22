Julio Iglesias pasa al ataque: publica mensajes de WhatsApp de las denunciantes

Julio Iglesias ha utilizado las redes sociales para compartir unas capturas de pantalla en la que muestra conversaciones con las dos denunciantes.

Julio Iglesias ha reaparecido en las redes sociales para difundir un segundo comunicado en el que vuelve a negar todas las acusaciones de agresión sexual y malos tratos a dos exempleadas del servicio doméstico. En esta ocasión, el cantante ha dado un paso más haciendo públicas unas capturas de pantalla correspondientes a conversaciones de WhatsApp que mantuvo con las dos denunciantes.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, ha escrito el artista.

El segundo comunicado emitido por Julio Iglesias para defender su inocencia. / INSTAGRAM

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", ha señalado el cantante para asegurar que el testimonio de las dos mujeres no se ajusta a la realidad.

Julio Iglesias ha pasado al ataque exponiendo a las dos denunciantes a través de siete capturas de pantalla con mensajes fechados entre 2021 y 2023, los años en los que habrían ocurrido las graves acusaciones que han vertido sobre el cantante.

Una de las capturas publicadas por el cantante en su cuenta de Instagram. / INSTAGRAM

En uno de los mensajes del 20 de abril de 2021 que atribuye a sus trabajadoras se lee: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo! Feliz noche".

En otro mensaje (1 de mayo de 2021) se afirma: "Hola profesor. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios"; y en otro enviado el 2 de mayo, esta misma persona le dice: "Buenos días profesor. Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural, un beso. Te veo en un rato".

Captura de una conversación en la que le felicitan por su cumpleaños. / INSTAGRAM

En uno más del 23 de septiembre de 2022, le desean "¡Feliz cumpleaños Julito! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, te quiero. Siempre te recuerdo, con cariño", añade.

Y en otra captura publicada por el cantante puede leerse: "Solo quiere saludarlo", "mandarle un fuerte abrazo" y decirle que "le quiere mucho".

Otra de las capturas de WhatsApp publicadas por el cantante en sus redes sociales. / INSTAGRAM

En su comunicado, el cantante asegura que "es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas" y que por eso ha decidido adjuntar "algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática" a la que, dice, está siendo sometido.

La Fiscalía investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas del servicio en República Dominicana y Bahamas.