El jugador Fermín López presenta a su nuevo amor, una modelo sevillana

El jugador de fútbol Fermín López se encuentra sin duda en uno de los mejores momentos de su vida. La joven estrella del F.C Barcelona (de tan sólo 21 años) ha celebrado este verano título europeo, tras el triunfo de la selección española en la Eurocopa, y ahora también celebra su propio triunfo personal, tras anunciar su relación con la joven Berta Gallardo.

Desde hace varios meses se relacionaba al jugador de fútbol con la modelo sevillana Berta Gallardo, una relación que ambos llevaban de forma discreta, pero que muchos conocían. Las alarmas saltaron cuando la joven saltó al campo de fútbol durante la celebración de la Eurocopa en Alemania y ahora todos esos rumores y especulaciones han sido confirmadas por el jugador culé.

Para confirmar esta relación, la joven promesa del Barcelona, ha publicado un carrusel de imágenes de sus vacaciones en Grecia en su perfil de Instagram, destacando de entre esas fotografía una instantánea del jugador con la modelo sevillana, en la que ambos aparecen abrazados. Acto que es más que suficiente para callar todos los rumores y hacer ver a sus seguidores que su corazón está ocupado por esta modelo sevillana.

Una publicación que ha causado revuelo entre sus compañeros, ya que muchos de ellos no han dudado en comentar acerca de esta imagen. “Vas a tiempo de borrar”, ha declarado el futbolista del Atlético de Madrid Joao Felix, refiriéndose a la imagen que confirma esta relación. Mientras que su compañero de equipo Lamine Yamal, ha mostrado su opinión declarando que: “Le hackearon el móvil, si no no entiendo nada”.

Bromas aparte, la modelo sevillana también ha comentado en el post de su pareja, y lo ha hecho para mostrar su amor con un simple “te quiero”.