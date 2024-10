Joan Manuel Serrat: así es su unida y variopinta familia

Joan Manuel Serrat ha puesto el broche de oro a su prolífica carrera musical recibiendo el Premio Princesa de Asturias a las Artes. A sus 80 años, el cantautor ve reconocida su magnífica trayectoria forjada a través de canciones que nos han acompañado a lo largo de toda una vida. Detrás del artista existe una bonita familia que disfruta con sus logros y presume orgullosa de contar con un patriarca de tal calibre.

El cantautor catalán tuvo un hijo con una modelo, cuya paternidad mantuvo en secreto durante varios años. Hasta que el chico no cumplió los cuatro años no desveló su existencia presentándolo ante las revistas del corazón de la época. El hijo mayor de Joan Manuel Serrat y Mercedes Domènech es Queco. Actualmente tiene 55 años y lleva una vida discreta y alejada de los focos. Sus redes sociales no están abiertas al público y ejerce como productor audiovisual. Tiene dos hijas: Luna y Lucía.

Luna Serrat es una reconocida influencer, amiga de rostros ilustres como Anita Matamoros, Anna Ferrer o Alba Díaz. La joven, que acumula más de 60.000 seguidores en Instagram, mantiene una relación sentimental con el futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos. Luna ha estudiado Periodismo y Comunicación Audiovisual y sueña con convertirse en una actriz de éxito.

Su hermana Lucía, de 23 años, trabaja como organizadora de eventos y cuenta con experiencia en el sector hotelero. El año pasado puso en marcha junto con una amiga una marca de ropa de corte vintage, Belulila. Además, también se dedica a los servicios de catering orientados a las grandes empresas.

Además de Queco, Serrat cuenta con dos hijas más, María y Candela, fruto de su matrimonio con la exmodelo Candela Tiffón, con la que sigue compartiendo su vida de manera discreta. María, de 45 años, es licenciada en Farmacia y Periodismo. Reside en Australia, el país natal de su marido, el entrenador Stuart Smith. Ambos se conocieron cuando María cubría las carreras de Moto GP y Fórmula 1. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y tienen dos hijos: Oliver y Nicholas.

Candela Serrat es la hija menor del cantautor. Nacida en Barcelona el 14 de noviembre de 1986, Candela ha trabajado como actriz en diferentes series. Estoy vivo, Seis hermanas, Servir y proteger o Caronte son algunas de las ficciones en las que ha participado. En breve, dará el salto al teatro para representar la obra La isla del aire junto a Nuria Espert. La intérprete comparte agencia de representación con figuras de primer nivel como Penélope Cruz o Ana de Armas. Candela se casó en 2017 con el actor Daniel Muriel (Escenas de Matrimonio y Amar es para siempre) con el que tiene dos hijos: Mérida y Daniel.