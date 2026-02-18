Isabel Preysler revela su auténtica edad y ha celebrado su cumpleaños cerca de Julio Iglesias

Isabel Preysler celebra en este miércoles 18 de febrero su 76 cumpleaños. Lo hace en Miami, rodeada de sus hijos y nietos, en un momento de paz y felicidad plena.

La conocida como la ‘reina de corazones’ ha revelado recientemente así su verdadera edad. Lo reveló en sus memorias Mi verdadera historia. Nació el 18 de febrero de 1950 en Manila aunque durante décadas la prensa le restó un año, pifia que ella nunca corrigió porque, como confesó con naturalidad, le “hacía ilusión”. Lejos de necesitar quitarse años para lucir impecable, Isabel presume de belleza serena y natural que aspira desafiar el paso del tiempo

La alimentación es uno de los pilares fundamentales de su rutina antiedad, con un desayuno anti-toxinas, con zumos de frutas y verduras y un plato con frutos rojos, cereales integrales y suplementos. Los caprichos como el chocolate negro los equilibra ingesta diaria de al menos dos litros de agua, sin fumar ni beber alcohol.

En cuanto al cuidado físico entrena tres veces por semana, con preferencia por el yoga y estiramientos que ayudan a preservar la flexibilidad y el tono muscular.

Asegura que nunca ha recurrido a médicos antiedad de forma habitual, aunque dedica una semana al año a un ayuno terapéutico supervisado en la clínica Buchinger de Marbella. Su ritual matutino y nocturno es minimalista pero riguroso: limpia la piel con suavidad (sin agua del grifo, optando por agua termal o tónicos suaves para no alterar la barrera cutánea), aplica tónico, sérum, crema hidratante y contorno de ojos, y nunca olvida el protector solar, incluso en invierno.

Afirma salir a la calle muchas mañanas con la cara lavada, confiando en que "menos es más" para preservar la naturalidad. Isabel destaca el descanso como su "mejor tratamiento antiedad": desde hace más de cuatro décadas duerme ocho horas cada noche sin excepciones, convencida de que el sueño reparador es clave para la regeneración celular y el equilibrio emocional. Esta filosofía holística —cuidarse desde dentro hacia fuera, con constancia y sin obsesiones— explica por qué, a sus 76 años, Isabel Preysler sigue siendo un referente de elegancia y vitalidad, demostrando que la juventud verdadera no se mide en velas, sino en hábitos sostenidos con autenticidad y placer.

Este cumpleaños junto a sus hijos Isabel y Enrique también lo celebra en la misma urbe donde tiene su residencia su primer ex, Julio Iglesias, envuelto en la polémica de acusaciones de ex empleadas. Su residencia habitual es en Punta Cana, República Dominicana, y en la casa de Miami se encuentra su segunda esposa, Miranda. Presyler ha defendido a Iglesias asegurando que le resulta imposible pensar en los presuntos malos tratos y abusos que han esgrimido las demandantes.