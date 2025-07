Isa Pantoja, de consulta en el psicólogo antes de partir de viaje con su bebé

Isa Pantoja y Asraf Beno van a viajar a Marruecos mientras ella se ha tratado de la depresión postparto del pequeño Cairo, primogénito del matrimonio. La popular influencer, que vio cómo fracasaba su programa La familia de la tele antes de que diera a luz, volvía a ser al cabo de once años, cuando nació Alberto, hijo de su relación con Alberto Isla.

El nacimiento de Cairo ha puesto a prueba a la joven mamá, aunque ya tuviera su experiencia. En redes Isa ha compartido consejos y rutinas para sobrellevar los cuidados constantes del bebé, que ha cumplido tres semanas. El nacimiento de Cairo en Cádiz el pasado 22 de junio marcó el inicio de una etapa vital llena de experiencias propias. Isa ha compartido con sinceridad en las redes los altibajos de ánimos de estas primeras semanas, mostrando su lado más personal. Ha venido hablando abiertamente sobre los momentos de tristeza, agotamiento y la sensación de no estar a la altura como madre, la depresión postparto para la que ha recibido terapia de una psicóloga. “A veces sentía que no podía con todo, que me faltaba energía para disfrutar de mi bebé”, ha admitido.

El apoyo profesional y familia ha sido clave en su recuperación, aunque ya tuviera una vivencia anterior con Alberto. Ha comenzado a encontrar la luz al final del túnel y ha hablado de ello para servir de experiencia a muchas madres que enfrentan este desafío personal en silencio. “Ir al psicólogo ha sido un gran paso. Me siento más fuerte y con ganas de seguir adelante”, ha reconocido desde su casa en El Puerto de Santa María, donde reside el matrimonio.

Isa Pantoja en pleno cuidado facial en su casa de El Puerto

El bebé ha pasado malos días debido a un cólico prolongado por lo que los cuidados del pediatra han servido para apaciguar los dolores de Cairo y también para apoyar mentalmente a los padres, que se sentía desanimados por no poder atender a su criatura con lo que les requería. “Ver a Cairo más tranquilo nos ha dado un respiro enorme”, ha reconocido Isa.

Tras estas primeras semanas del bebé, que suelen algo complicadas en estos casa, la familia se prepara para viajar a Marruecos, tierra natal del padre y adonde van a pasar unos días en esta segunda quincena del mes. El descanso estival en tierras africanas vendrá a activar los sentimientos del padre, quien presentará el bebé a su familia paterna, un vínculo familiar que quiere alimentar a lo largo de estos años, para que Cairo se sienta identificado con sus orígenes.

La familia hará así un viaje muy especial, con el nuevo miembro que se se suma y dejando atrás unos días que han sido duros.