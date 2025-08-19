La impactante imagen que retrata la salud de Amador Mohedano
El programa ‘TardeAR’ ha difundido una imagen del hermano de Rocío Jurado en la que aparece muy desmejorado físicamente
Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado, está ingresado en Jerez y preocupa su salud
Última hora sobre la salud de Amador Mohedano, sufre una complicación gástrica
Tres semanas después de recibir el alta hospitalaria, el programa TardeAR ha compartido unas impactantes imágenes de Amador Mohedano en la que se le ve notablemente desmejorado. El hermano de Rocío Jurado aparece muy delgado en una imagen que ha despertado preocupación entre sus familiares y seguidores.
El que fuera representante de Rocío Jurado ha reaparecido con su hija Chayo Mohedano y sus nietos. Una entrañable imagen familiar en la que llama la atención el aspecto físico de Amador marcado por una extrema delgadez. “Es una imagen impactante, nada que ver con la que vimos hace apenas 20 días”, ha apuntado Frank Blanco.
En el magacín de Telecinco han recordado que Amador permaneció seis días ingresado en un hospital por un problema estomacal por el que tuvo que seguir una dieta líquida. Gloria Camila, presente en el plató, ha señalado que el actual estado de su tío es consecuencia de su ingreso hospitalario. “En el hospital no pudo comer sólido, solo líquidos. Ahora está comiendo mejor, tiene más apetito y la circulación le va mejor. Poco a poco irá recuperando peso”, ha contado.
Lo cierto es que Chayo Mohedano había transmitido un mensaje de tranquilidad después de que su progenitor abandonara el hospital. “Mi padre está bien, gracias a Dios. Lo que necesita ahora es calma y tiempo”, dijo.
Amador se está sometiendo a un tratamiento médico y acude a revisiones periódicas para testar su estado de salud. El exmarido de Rosa Benito se encuentra en Chipiona arropado por su familia. “No está solo ni desatendido, está muy acompañado”, han informado desde el plató de TardeAR. En la familia se mantienen tranquilos, ya que asumen que se trata de un proceso de recuperación para el que se necesita tiempo y mucho reposo.
