La impactante historia de Ruth Lorenzo y el golpe de suerte que la trajo al mundo

Ruth Lorenzo y Maxi Iglesias se han unido a la aventura de Universo Calleja en la Columbia Británica (Canadá). La cantante y el actor son los nuevos invitados de Jesús Calleja en su trayecto en autocaravana por territorio canadiense. La artista, que nos representó en el Festival de Eurovisión de 2014, se ha abierto en canal para relatar los detalles de su dura infancia, así como algunas curiosidades que han sorprendido a Jesús Calleja.

La cantante, aunque nació en Murcia se crió en Utah (Estados Unidos), y cuenta con raíces mormonas. “Mi madre se bautizó estando embarazada de mí. Es española y se quedó embarazada del amor de su vida, que tenía otra familia”, ha comenzado diciendo. Su padre le pidió a su madre que abortase cuando estaba embarazada de Ruth Lorenzo. Por suerte para ella, los planes iniciales cambiaron de forma drástica.

Su madre lo tenía todo preparado para irse a Francia a abortar cuando conoció a dos misioneros mormones que le hicieron cambiar de idea. “Mi madre se bajó del tren y, estando embarazada de mí, recibió las charlas de los misioneros y se bautizó”, ha relatado. Un tiempo después, la madre de Ruth Lorenzo conoció al que la artista considera su padre, aunque luego se separaron. Cuando sus padres se separaron recibieron la ayuda de la congregación mormona de Utah. “Nos ayudaron mucho, la verdad”, ha recordado.

La presentadora de TVE fue considerada una inmigrante ilegal en Estados Unidos. Allí desempeñó varios trabajos antes de dedicarse a la música. “Trabajé desde los diez años en un restaurante de manera ilegal y los fines de semana limpiaba casas. Conozco lo que es estar a un lado y lo que es estar al otro. La base de todo es el respeto hacia los demás y ver que lo que a ti te importa que a mí no, para ti es importante”, ha explicado.

Ruth Lorenzo ha desvelado qué es lo que más le afecta de su duro pasado. “Desde muy pequeña, cuando me contaban la historia de cómo vine al mundo, siempre me decían que ‘todos queríamos que la mamá abortase, porque era una vergüenza una mamá soltera’. Eso siempre se me ha quedado ahí y, de alguna manera, creo que ha sido lo que me ha empujado siempre a querer intentar destacar o justificar el hecho de por qué estoy aquí”, ha confesado.

La intérprete nunca llegó a conocer a su padre biológico, del que supo que había fallecido. Ella asegura que la noticia no le despertó ningún tipo de sentimiento, tampoco rencor. “Supongo que él tendrá su versión de la historia que jamás conoceré. No puedo tenerle rencor ni nada, porque no conozco una parte de la realidad”, ha concluido.