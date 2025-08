Ibai Llanos: una vida personal alejada del lujo en un remanso de tranquilidad

Ibai Llanos ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos años. El streamer más famoso de nuestro país se ha convertido en una figura capaz de mover a millones de personas a su paso. El ejemplo más evidente ha sido la quinta edición de La Velada del Año celebrada en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Un evento masivo en el que se ha combinado el boxeo con la música y el espectáculo. Pero Ibai Llanos no es solo La Velada del Año, el youtuber también está detrás de las Campanadas en Twitch, la Kings League y otros eventos relacionados con las redes sociales y los videojuegos.

El streamer ha reconocido en una entrevista para la revista GQ que su vida es mucho más tranquila y sencilla de lo que muchos piensan. No suele vivir rodeado de lujos como otros compañeros de profesión, ni pretende que el éxito se le suba a la cabeza. El creador de contenido ha explicado cómo es su día a día.

“No tengo una vida personal muy interesante. Sé que esto desde fuera es difícil de comprender, pero no hago nada muy extraordinario. No me voy a las Seychelles, no veraneo en Ibiza. No hago nada que tú digas: hostia, es que Ibai, te he visto en no sé dónde”, ha comentado en un vídeo publicado en la cuenta de TikTok del citado medio.

El streamer vasco confiesa que no es muy aficionado a salir de fiesta. “Las veces que he salido sí he sentido que no sabía ni que estaba haciendo. A mí me gusta salir con mis amigos y socializar, hacer planes y conocer gente, pero hay un momento que te cansas. Entonces mi vida es bastante aburrida. Estoy tranquilo el máximo tiempo posible”, ha añadido.