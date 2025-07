La Hora dorada en las recetas de La Tasquería

Javier Estévez, el chef de La Tasquería de Madrid, con 24 años de dedicación a la gastronomía, ha forjado una colaboración con La Hora Dorada de Cerveza El Águila, marca que encarna esa esencia de saber vivir y saber saborear. Con Saborea tu Hora Dorada no solo celebra la calidad y la tradición, sino que también refleja una conexión profunda entre la identidad madrileña de ambos proyectos y su apuesta por experiencias gastronómicas memorables.

Estéver revela cómo su trayectoria, su amor por la creatividad en la cocina y su identificación con su entorno han dado lugar a un crecimiento conjunto. El chef recuerda sus inicios en la cocina como un camino que comenzó hace más de dos décadas, cuando, sin antecedentes familiares en la hostelería, decidió formarse en una escuela de Santiago de Compostela.

“Ese momento clave fue a partir del primer año, donde supe que me iba a dedicar a esto siempre”, afirma, destacando cómo esa experiencia marcó su vocación. Desde entonces, su restaurante, La Tasquería, se ha convertido en un emblema, especialmente por su enfoque en la casquería, que le ha permitido innovar desde una base tradicional. La libertad creativa es, para él, un pilar fundamental: “Si no tienes libertad al cocinar, no puedes evolucionar. La creatividad y la libertad van muy de la mano”. Este enfoque le ha permitido desarrollar recetas únicas que sorprenden a los comensales y que encuentran en esta iniciativa de Cerveza El Águila un compañero ideal. “Es una marca que pertenece a la cultura de Madrid”. La cercanía de la fábrica de esta cerveza a su hogar y su admiración por el reposicionamiento de la marca, que en poco tiempo se ha consolidado de nuevo como un referente de calidad, hicieron que esta colaboración fuera “un match perfecto”.

El chef Javier Estévez

Un vínculo que no solo se basa en la afinidad geográfica, sino también en valores compartidos como la pasión por la excelencia, el cuidado en los procesos y la innovación sin perder de vista la tradición.

En el ámbito gastronómico, el chef subraya el creciente protagonismo de la cerveza de calidad en los maridajes, como El Águila Dorada. “Con los aperitivos que ponemos en La Tasquería, muy contundentes en sabor, hay un contrapunto entre esos sabores cítricos y amargos que tiene, y que ayudan mucho a arrancar el menú donde te despierta el paladar”, explica.

Sabores como el foie o el salpicón de morro de cerdo encuentran en esta cerveza un equilibrio perfecto, gracias a su delicadeza y matices.

Pero su visión va más allá del maridaje: el chef anima a incorporar la cerveza en la cocina, utilizándola en la elaboración de aperitivos e incluso postres, una práctica que enriquece la experiencia culinaria.La campaña “Saborea tu Hora Dorada” encapsula para el chef un momento de plenitud, especialmente significativo en su profesión. “Ese momento de saborear tu hora dorada, que en mi caso es cuando terminamos el servicio, representa muy bien lo que ese momento significa en nuestra profesión y va muy ligado con esta cerveza”, reflexiona.

Este instante de pausa y disfrute es una invitación a los comensales a conectar con los sentidos, a detenerse y apreciar cada matiz. "Que se siente, que respire profundo, que sea capaz de poner todos sus sentidos para percibir los sabores y matices de la cocina y de la cerveza", recomienda, instando a quienes disfrutan de sus creaciones a vivir plenamente esa experiencia.Para aquellos que deseen experimentar en casa, el chef ofrece un consejo práctico: "Además de disfrutar la experiencia de maridar, en la que una bebida acompaña a una comida, creo que es muy importante incluir este tipo de cervezas dentro de los platos". Este enfoque refleja su filosofía de innovación constante, que combina con el arraigo a la tradición madrileña que comparte con El Águila. La colaboración, que ha crecido de manera natural, ha permitido a La Tasquería y a la marca consolidarse como imprescindibles en Madrid, uniendo la pasión por la gastronomía y la cerveza en una propuesta que celebra la identidad y el sabor de la capital.