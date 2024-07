Hiba Abouk y Achraf Hakimi: un acercamiento inesperado que podría cambiarlo todo

En las últimas semana los nombres de Hiba Abouk y Achraf Hakimi, separados desde hace un año y medio, han sido relacionados con Álvaro Muñoz Escassi y Lola Índigo, respectivamente, aunque en ninguno de los dos casos parece que se trate de algo más que una amistad. En marzo de 2023, se conocía la noticia de la imputación del futbolista del PSG por un presunto caso de violación cometido en el país vecino, donde reside por motivos profesionales. Cuando se produjo esa presunta agresión sexual, el jugador marroquí vivía con Hiba Abouk y sus dos hijos, Amín y Naím, en París.

Poco tiempo después, Hiba Abouk finalizaba su historia de amor con el futbolista criado en la cantera del Real Madrid. Lo cierto es que la ruptura de la pareja venía de antes de conocerse su implicación con una presunta violación a una joven de 24 años. La actriz de El Príncipe se mantuvo en silencio y se mudó a Madrid con sus hijos para iniciar una nueva vida. Hiba quiso desmarcarse de los hechos que se le imputaron a su marido, por lo que emitió un comunicado para aclarar su postura. “Siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia”, dijo.

Con el paso del tiempo, un gesto en las redes sociales ha originado un acercamiento entre Hiba y Achraf. Cuando se separaron, la actriz borró la mayoría de fotografías en las que aparecía junto al futbolista en las redes sociales, además de dejar de seguirlo. Ya el pasado mes de diciembre, fue preguntada acerca de su relación actual con el padre de sus hijos. La intérprete reconocía que le había perdonado y que entre ellos había “cordialidad y respeto”.

La gran novedad es que ahora vuelven a seguirse en Instagram, donde además Hiba ha dado me gusta a una de las últimas publicaciones de Achraf. No se trata de un movimiento habitual, ya que desde que tomaron caminos separados solo ha tenido lugar en dos ocasiones y con imágenes del futbolista en solitario, sin la presencia de sus dos hijos. Por el contrario, no existen me gustas de Achraf a Hiba, ni siquiera en las publicaciones de la actriz con los pequeños Amín y Naím. El acercamiento de Hiba y Achraf en las redes sociales es un hecho que cobra un significado especial y alimenta los rumores de una posible reconciliación.