Gloria Camila explota contra Kiko Jiménez, que se suma al carro de Tamara y su familia

Éramos pocos y parió la abuela. Ese refrán popular seguramente ha rondado la cabeza de Gloria Camila cuando ha visto que su expareja Kiko Jiménez, se ha sumado al carro para criticar duramente a ella y a su familia. Tamara, la hermana de Michu, ha sido hasta ahora el principal azote de la familia de Ortega Cano, a la que acusa de no preocuparse por la pequeña Rocío desde hace años.

Varios programas de Telecinco han realizado encuestas sobre el terreno para conocer la opinión de los vecinos de Arcos de la Frontera sobre este espinoso asunto, en cuyo centro se encuentra la custodia de Rocío, la hija de la fallecida Michu y de José Fernando, el hermano de Gloria Camila. Las versiones aportadas por los vecinos de la localidad gaditana dejan en mal lugar a Tamara e Inmaculada, la tía y la abuela de Rocío. La mayoría de ellos coinciden en que Michu no mantenía una relación fluida con su hermana y su madre y que en caso de fallecer prefería que la niña se quedase con la familia de Ortega Cano.

En el debate ha entrado de lleno Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila, que ha hablado alto y claro en el programa Fiesta de la actitud de ambas familias. Kiko asegura que Gloria Camila está comercializando un tema muy delicado. “He sentido vergüenza al ver que se hablan de los intereses de una menor, que se le ha expuesto a una menor de ocho años, en un plató, primero una, luego la otra. Me ha parecido tan deleznable que esperaba que el tema pasara y no tocar este tema cuando me tocara venir. Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor”, ha explicado.

La respuesta de Gloria Camila no ha tardado en llegar. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, que en muchas ocasiones ha mostrado indiferencia ante las palabras de su expareja, no ha podido mantenerse callada en esta ocasión. “Me parece deleznable que salga este señor diciendo eso cuando él es el primero que se ha sentado en platós de televisión cobrando para hablar mal de mí y de mi familia”, le ha replicado visiblemente enfadada.