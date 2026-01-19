El gesto inequívoco que confirma la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello

Hace un año Álvaro Morata y Alice Campello se daban una segunda oportunidad después de romper unos meses antes de manera inesperada. Un año después, la situación ha cambiado por completo y la ruptura es un hecho a falta de la confirmación oficial. En los últimos meses se venía rumoreando con una posible separación que ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido. Lo cierto es que no llevan consigo sus alianzas, no viven juntos e incluso han organizado el cuidado de sus hijos por separado.

La revista ¡Hola!, publicación de cabecera de Alice Campello, ha desvelado que el futbolista del Como habría abandonado el domicilio familiar para vivir solo, aunque eso sí, cerca de donde se encuentra la influencer italiana con sus cuatro hijos.

Todo no queda ahí, ya que existen más pistas del distanciamiento. En unas imágenes del pasado 9 de enero, día del cumpleaños de su hija Bella, el futbolista acudía al domicilio de la modelo junto a uno de sus hijos. Ese día, Álvaro Morata no entró en la vivienda directamente, sino que llamó al telefonillo para poder acceder a ella. Un gesto anormal que indica que ya no vive en el domicilio conyugal.

Unas horas más tarde, el futbolista español abandonaba solo la vivienda para regresar a su domicilio, un hecho que confirmaría la información publicada por la revista ¡Hola!, en la que se recoge que ya no hacen vida de pareja.

El distanciamiento de la pareja también ha implicado la rumorología en cuanto a la implicación de una tercera personal. El periodista italiano Gabriele Parpiglia puso sobre la mesa el nombre de Elena Sirigu, una empresaria ligada al ámbito deportivo y conocida de Campello. La propia Alice salía a la palestra para desmentir que su amiga haya dinamitado su matrimonio. “Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye”, escribía en sus redes sociales.

Tampoco hay rastro del matrimonio feliz de hace meses en las redes sociales. Ni siquiera con motivo de las fiestas navideñas. Todo indica a que Morata y Campello han vuelto a separar sus caminos después de una segunda oportunidad que ha durado menos de un año. ¿Habrá una tercera o será la definitiva?