Los Gemeliers vuelven al hospital y los agresores son identificados en el vídeo captado por una de las novias

La celebración del cumpleaños del pasado viernes de Daniel y Jesús Oviedo, los Gemeliers, ha derivado en un sorprendente suceso. Lo que comenzó como una noche de fiesta en la discoteca Vandido de Madrid terminó en una emboscada planificada por un grupo de ocho personas que, según las últimas informaciones y tras el testimonio del hermano mayor, Juan Carlos, "salieron a la caza del famoso". Los artistas y sus novias tuvieron que ser atendidos en urgencias en el hospital Gregorio Marañón para las lesiones en los ojos por el gas pimienta y los moratonres de los golpes. Los hermnos han tenido que regresar al hospital por sufrir "mareos y vómitos" persistentes a causa del gas pimienta y para la revisión de las heridas.

La reconstrucción de los hechos apunta a un ataque premeditado y cargado de odio. Los agresores, que se encontraban dentro del local, esperaron a que el grupo saliera para actuar. Armados con espray de pimienta, anularon cualquier posibilidad de defensa de los hermanos y sus acompañantes mientras proferían gritos de “Gemeliers maricones". "Estaban en su busca y preparados con un arma", ha denunciado la familia, subrayando que no se trató de una pelea de discoteca, sino de una agresión unilateral motivada por la homofobia y la relevancia pública de los artistas.

El nivel de violencia ejercido contra las parejas de los cantantes ha dejado a la opinión pública en estado de shock. Según los testimonios la novia de Jesús fue lanzada al suelo y pateada por varios individuos. El ensañamiento fue tal que uno de los agresores le gritó "Zorra, te vamos a matar". El pavor fue extremo. El vídeo captado por Natalia, una de las parejas, revela la crueldad de los agresores y las secuelas de la paliza.

La investigación avanza. La familia ya ha confirmado que disponen de la matrícula del vehículo en el que huyeron y que el dueño está plenamente identificado. La Policía Nacional cuenta con grabaciones de seguridad donde se aprecia con claridad a los agresores. Los hermanos Oviedo, tras pasar un domingo de angustia entre la comisaría y el Hospital Gregorio Marañón, se encuentran ahora bajo observación médica, tratando de asimilar este episodio.

Como bien sentenció el hermano mayor, "hay gente que por el hecho de que sean famosos se creen que pueden tratarte como quieran", una reflexión que pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se exponen las figuras públicas ante grupos organizados que utilizan el anonimato de la noche para dar rienda suelta a su violencia.