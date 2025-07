Eva Soriano y sus problemas con la regla a las puertas de las vacaciones

A Eva Soriano le ha surgido un contratiempo de última hora que le puede fastidiar sus vacaciones. En el programa Cuerpos especiales de Europa FM, que presenta junto a Nacho García, ha hablado de un asunto personal que le está dando guerra justo cuando le quedan muy pocos días para disfrutar de sus vacaciones estivales.

Como suele ser habitual, Soriano se lo ha tomado con humor. “Me voy de vacaciones en nada y me lo voy a pasar bien y justo hoy me ha bajado la regla. La menstruación es así. Cuando dices el día tal me voy de vacaciones, aparece ahí como si fuera ella. Parece Pérez-Reverte que viene a corregirte y dice: ‘no, no nos vamos de vacaciones’”, ha comentado. Nacho García le ha replicado de manera irónica. “Ay, no, la policía, no”.

La presentadora radiofónica se ha referido a cómo le afecta a ella la bajada de la regla. “He estado toda la semana muerta del asco, trabajando todo el rato, en casa sin hacer nada, no he salido ni a tomarme una cerveza con mis amigas y nada, ¿no me podía haber venido antes?”, se ha preguntado.

Soriano también ha bromeado con el coste añadido de sus vacaciones. “Además de las vacaciones, voy a tener que pagar un dineral de tampones, copa menstrual, bikini menstrual, ya que no vas a entrar en el mar y un tiburón de repente diga: ‘¡un salmorejo!’”, ha zanjado con su peculiar sentido de humor.