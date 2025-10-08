Eva González, en portada con un posible amor en Sevilla al cabo de tres años de su divorcio

Eva González en la portda de 'Lecturas' con el hombre con el que ha sido vista por Sevilla

La presentadora del formato La Voz, Eva González, ex esposa de Cayetano Rivera, ha sido captada en Sevilla con quien sería más que un buen amigo a tenor de algunas imágenes. Hasta el momento la también modelo había eludido imágenes así y siempre había descartado tener una pareja, centrándose en la felicidad que le reporta su hijo, el pequeño Cayetano.

Y así ha sido hasta ahora, cuando la revista Lecturas lleva a la portada de este miércoles unas fotos en las que aparece Eva González paseando por Sevilla con quien sería su pareja en estos momentos.

La publicación capta a la pareja por las calles sevillanas, donde degustaron de un café por la mañana, y tras una conversación se besaron dentro de su propio vehículo al llegar tras llegar a su siguiente parada.

Las imágenes de Lecturas muestran naturalidad entre ambos, una complicidad que viene de lejos y a tenor del beso se supone que Eva tendría algo más que una relación amistosa con ese acompañante.

La portada de 'Lecturas' con Eva González

Eva González, de Mariena de Alcor, que tiene 44 años, había destacado en distintas entrevistas que no tenía prioridad para tener un nuevo amor, que estaba arropada por su familia y amigos. Tenía trabajo, saludy una vida dedicada a su hijo: no necesitaba más. Si el hombre que aparece en la portada de Lecturas se afianza como un nuevo amor, solo cabe dar la enhorabuena a la presentadora.

A lo largo de estos tres años, sin embargo, Cayetano Rivera no ha encontrado la estabilidad sentimental que buscaba. Una escapada a Londres donde el torero fue visto con una fan provocó una primera ruptura, en 2019, y tras el perdón regresaron. La aparición de otra presentadora, la portuguesa María Cerqueira, precipitó el divorcio. La pareja parecía bien avenida e incluso sus hijas, también modelos, tenían una buena relación. Sin embargo el amor entre el diestro y la presentadora lusa se terminó a principios de este años. Cerqueira llegó a presentar un documental biográfico donde aparecía Cayetano que se presentó en Prime Video hace un año. A partir de ahí la relación pareció que se deterioraba hasta confirmarse la separación.