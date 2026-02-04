Eva González y su novio, Nacho, con sus buenos ratitos en Alcalá de Guadaíra

Cayetano Rivera es ya una sombra de recuerdo para Eva González. La presentadora de La Voz protagoniza la portada de la revista Diez Minutos este miércoles con unas fotos cómplices que confirman la solidez de su relación con Nacho, el directivo hostelero que le ha devuelto la ilusión. La pareja fue captada recientemente disfrutando de una jornada cargada de gestos de cariño y complicidad en Alcalá de Guadaíra demostrando que su historia, iniciada el pasado verano, avanza a pasos agigantados. Precisamente a unos kilómetros del lugar donde tuvo una accidente el ex de Eva, Cayetano, con una furgoneta tras un domingo de relax.

A sus 45 años, la modelo y presentadora sevillana atraviesa una etapa de plenitud. Tras su ruptura con Cayetano Rivera en 2022, la de Mairena del Alcor se centró en su hijo, Cayetano, y con los años ha encontrado la estabilidad junto a este joven profesional del sector hotelero sevillano, quien se define como una persona aventurera y apasionada. Las imágenes cuando venían de almorzar en un conocido restaurante de Alcalá de Guadaíra, Casa Ramos, no dejan lugar a dudas: entre abrazos para combatir el frío y risas bajo un paraguas para refugiarse de la lluvia, la química entre ambos es evidente.

La portada de 'Diez Minutos' con Eva González

En el terreno profesional, la comunicadora sigue siendo uno de los rostros más exitosos de Antena 3, encadenando triunfos al frente de las distintas versiones del talent musical de la productora Boomerang.

A este gran momento personal de la modelo se suma la felicidad de ver crecer a su hijo Cayetano, que el próximo marzo cumplirá ocho años, y la ilusión de una nueva residencia: un ático en pleno centro de Sevilla, con vistas privilegiadas a la Giralda, que se convertirá en su próximo hogar una vez finalicen las obras a finales de este año.

Aunque Eva siempre ha optado por la discreción respecto a su vida privada, sus últimas apariciones públicas ya dejaban entrever su excelente estado de ánimo, llegando a confesar que se encuentra "muy contenta".

Con su exmarido mantiene una relación cordial y respetuosa, priorizando siempre el bienestar de su pequeño mientras construye este nuevo capítulo junto a Nacho, un paisano, diez años menor que ella, que parece haber encajado a la perfección en su equilibrada vida entre Madrid y sus queridas Sevilla y Mairena.