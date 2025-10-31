Eugenia y Beatriz de York, hijas de Andrés de Inglaterra: apartadas pero respetadas

La monarquía británica vive su momento más convulso desde la llegada al trono de Carlos III con el comunicado emitido este jueves por el que el monarca despoja a su hermano Andrés de Inglaterra, de todos sus títulos reales y honores militares a raíz de los escándalos sobre su comportamiento relacionado con acoso a mujeres y denuncias de abusos que van apareciendo en publicaciones no solo por el círculo de Jeffrey Epstein. El libro póstumo de una de sus víctimas, Virginia Giuffre está siendo devastador para la familia real.

El rey en su conciso comunicado anunciaba la retirada de títulos y la expulsión de la mansión de Royal Lodge, en el recinto de Windsor, donde vivía hasta ahora junto a su ex mujer, Sarah Ferguson, sin abonar nada a la inmobiliaria real como alquiler. Andrés queda totalmente relegado en la familia, expulsado por completo, así como Ferguson, que deja de ser duquesa de York consorte pese a que mantuvo el título tras el divorcio.

Andrés de Inglaterra pierde el tratamiento de "Su Alteza Real" y sus distinciones militares. Su destino para vivir sería una finca privada en Sandringham, en el condado de Norfolk, alejado por completo de apariciones oficiales de su familia.

La situación en principio es diferente para las hijas del matrimonio. Las princesas Beatriz y Eugenia de York, sobrinas del rey, mantendrán su rango de princesas, por nacimiento, y tratamiento de Alteza Real, como establecen las Patentes Reales de 1917, que garantizan a las hijas de un hijo de un monarca (en este caso como nietas de Isabel II) el estatus de princesas.

¿Quién son Beatriz y Eugenia de York?

Beatriz, de 37 años, está casada desde 2020 con el empresario inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi, padre de la pequeña Sienna Elizabeth, nacida en 2021). Su carrera ha derivado en labores en fundaciones y una consultoría medioambiental.

Eugenia, de 35 años, está unida en matrimonio a Jack Brooksbank desde 2018 y es madre de August nacido en 2021, y espera su segundo hijo. Dirige la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth en Londres y es copresidenta de un programa sobre soluciones climáticas junto a la reina Rania de Jordania.

Ambas han mantenido roles oficiales y en estos momentos han puesto tierra de por medio en plena tormenta familiar. Tendrán ya un papel muy menor. Aunque no están defenestradas como su padre la decisión les afecta aunque conserven sus títulos de forma protocolaria.