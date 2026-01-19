La entrevista de Emma García a Julio Iglesias con un aprieto para la presentadora

La denuncia a Julio Iglesias por una presunta agresión sexual interpuesta por dos exempleadas del cantante ha generado un intenso debate en la crónica social que incluso se ha trasladado a la esfera política. El comportamiento del artista con las mujeres en algunas de sus entrevistas también ha sido un asunto comentado y debatido. Sobre ello ha hablado Emma García en el programa Fiesta. La presentadora de Mediaset tuvo la oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias en 2002.

La periodista ha recordado cómo fue aquella entrevista cuando daba sus primeros pasos en Telecinco. “Yo acababa de llegar a Telecinco, presentaba A tu lado y entonces me dicen que tengo que ir a entrevistar a Julio Iglesias”, ha empezado diciendo.

Emma García ha sido muy franca con el comportamiento que el cantante tuvo con ella en las distancias cortas durante la charla. “Yo me presenté, entrevista en mano, con la preocupación y el objetivo de hacer un buen trabajo porque acababa de llegar a la cadena y quería quedarme. Mi preocupación era cómo hacerle una buena entrevista a un señor de la edad de mi padre del que ya me habían avisado que me iba a vacilar, hasta ahí es lo que yo recuerdo, tampoco os puedo decir que recuerde mucho más”, ha explicado.

En aquella entrevista hubo algunos gestos de Julio Iglesias a Emma García, aunque la periodista ha quitado hierro al asunto y no se atreve a compararlo con las denuncias de las exempleadas. “Esto es una anécdota en comparación a todo lo que se está diciendo, es verdad que me vaciló todo lo que quiso y más, pero yo no me sentí agobiada”, ha aclarado.

La presentadora ha insistido en que no se sintió agredida con los vaciles del cantante. “Es verdad que a mí no me gusta que me toquen, y mucho menos la cara, pero en mi caso me sentí vacilada, no agredida. No tengo la sensación de que él pretendiera ir a ningún sitio, de verdad que es una absoluta anécdota, él era Julio Iglesias y hacía tantas entrevistas que lo que quería era juguetear para no ser monótono”, ha contado.

Por último, Emma García sí ha reconocido que no le gustó que le tocara la barbilla. “Sí os reconozco que lo de la barbillita no me gustó porque no me gusta que invadan mi espacio”, ha zanjado.