Edurne revela sus planes de futuro con David de Gea

Edurne está celebrando sus 20 años de carrera musical con una gira de conciertos. La ex de Operación Triunfo, que acaba de terminar La Voz Kids 10 en Antena 3, ha repasado en una entrevista para la revista Diez Minutos su trayectoria profesional y sus planes de futuro.

“Después de todo este tiempo, seguir encima de un escenario es el mayor triunfo”, ha comenzado diciendo. La artista, que a lo largo de sus dos décadas en la música también ha hecho televisión y musicales, sigue teniendo sueños por cumplir. “Lo que más ilusión me haría, y a ver si pronto se puede cumplir, es ir a Latinoamérica. Me encantaría, porque además en las redes sociales me llegan muchos mensajes de toda la gente que está allí y me pide que vaya”, ha aclarado.

En el ámbito personal cuenta con una bonita familia junto a su marido David de Gea y su hija Yanai, pero acaba de reconocer que quiere ampliarla con la llegada de otro hijo. “Lo tengo en mente, porque soy muy familiar, solo que no sé en qué momento, porque ahora tengo tantos proyectos y tantas cosas que ya se verá”, ha confesado.

En marzo de 2021 vino al mundo su única hija, Yanai. “Tener mi familia y ser mamá para mí es de las experiencias más fuertes que te pueda dar la vida. Es uno de los sueños que he tenido siempre, siempre he querido ser mamá, y ahora lo he cumplido y estoy feliz de la vida. Es que es un amor que no se puede explicar, solo los que somos mamis y papis lo entendemos. Es la luz de mi vida”, dijo en una entrevista tras dar a luz a Yanai.