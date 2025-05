El duro relato de Víctor Elías que ahora sirve de ejemplo para otros jóvenes

Con motivo del Día Mundial contra el Bullying y dentro de la iniciativa Educando contra el Bullying de la Fundación Colacao, Víctor Elías ha recordado su experiencia como víctima de acoso escolar. Junto al productor musical han participado en el evento la actriz Silma López, la influencer Núria Casas y las psicólogas Lucía Galán y Patricia Ramírez.

El que fuera actor de la mítica serie Los Serrano ha reconocido que cuando era pequeño le pegaron por el mero hecho de salir en la tele. “He pasado miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En esos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas”, ha explicado.

Víctor Elías interpretaba el papel de Guille en la serie de Telecinco, 'Los Serrano'. / MEDIASET

El actor tuvo que cambiarse de colegio porque no aguantaba más el acoso de algunos de sus compañeros. “En el colegio, tenía el mote de 'germenoso', que no tenía nada que ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí”, ha señalado.

Combinar su etapa escolar con sus apariciones en la televisión no fue un camino de rosas para el músico. “No ir al colegio y salir en la tele, no era la típico de ‘ah que guay’ y que gustase a mis compañeros. El hecho de ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades, falta al colegio, le cambian los exámenes… no es del todo agradable cuando tienes siete u ocho años”, ha rememorado.

Para el marido de Ana Guerra, los niños deben exteriorizar lo que están viviendo, no se pueden callar. “Hablar es muy importante. Decir cómo nos sentimos hace que nos sintamos mejor”, ha declarado el intérprete que contaba con el hándicap de pertenecer a una familia desestructurada.

Pese a ello, agradece la labor que desempeñaron sus tíos en aquellos momentos. “Agradezco a mis tíos, que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban. Cuando tienes 15 años piensas que es un rollo, pero ahora razonándolos piensas ‘menos mal’. Esto de mayor te permite tomar tus propias decisiones”, ha asegurado.