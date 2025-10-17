Disoñamos en Palma del Río, moda y el recorrido por el vestir de un siglo

El encuentro de moda y pasarela Disoñamos en la localidad cordobesa de Palma del Río echa a andar este viernes en su décima edición. Un encuentro de moda entre la innovación, la tradición y firmas andaluzas y muchas otras procedentes de toda Españ que se dan cita del 17 al 19 de octubre en los claustros del Convento de Santa Clara .

El mismo recinto donde está el museo de Victorio & Lucchino, Disoñamos se convierte en epicentro de diseño, creatividad y moda de Andalucía en este fin de semana. La Asociación Disoñamos, encabezada por María José Ruiz y Carmen Mejías, han creado un programa de 2025 en el que se hace un recorrido por la historia de la moda del último siglo con el desfile inaguural del autor palmeño David del Rosal. Un viaje por el tiempo de la mano de la moda con modelos de alta costura y estilos de cada década desde 1923 hasta 2020. Un arranque en el conjunto monumental de Santa Clara. Las modelos que intervienen pertenecen a la agencia Scala Eventos.

Las autoridades y organizadoras de Disoñamos con el homenajeado de 2023, Toni Benítez, en el centro

Disoñamos 2025 cuenta con el impulso de instituciones como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Palma del Río, Iprodeco y Fundación Cajasur. Pablo López, fundador de la firma Silbonn ejercerá este año de embajador. A este empresario se le hace entrega del Broche de Embajador. Y Alfiler de Oro, que entregará la alcaldesa Matilde Esteo a Darío del Rosal y que en otros años han lucido los propios Victorio & Lucchino, Raquel Revuelta, el querido diseñador Toni Benítez o la diseñadora Lourdes Montes.

El sábado por la mañana está emplazada la conferencia sobre Feel the Peel, proyecto de seis estudiantes que extraen polímeros biodegradables de la piel de naranja para forjar abanicos y otros complementos ecológicos. En la tarde del sábado hay siete desfiles previstos, de moda flamenca, ceremonia , novio o complementos con Juliet, Mónica Sánchez, El universo de Godo, Lucia Gabrielyan, Nara by Ana Martínez, Mayahuel y Señorito Ortega.

El desfile del domingo matinal dedicado a la moda infantil concurren Manuela Montero, Mis pequeños saltarines, Eva Martínez Artesanía y DeLucía.

Desde este viernes también se inaugura la muestra de firmas y creadores de Disoñamos 2025 con 19 stands de artesanos y diseñadores en el claustro del histórico recinto de Santa Clara.