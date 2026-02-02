¿Quién dio el primer paso en la relación sentimental de Ángeles Blanco y Vicente Vallés?

Ángeles Blanco es uno de los rostros más conocidos de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco. La periodista, que comparte su vida sentimental con Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, lleva tres décadas trabajando en Telecinco. Ángeles Blanco ha repasado su vida profesional y personal junto a Emma García en Fiesta. Con 20 años le surgió la oportunidad de trabajar en Telecinco cuando quería ejercer como corresponsal de guerra. “Hice una prueba delante de cámara y, cual mi sorpresa que, a la semana siguiente, me dijeron que sí, y no me he movido”, ha comentado.

La periodista comenzó dando la última hora, pero le propusieron presentar los Informativos junto a Miguel Ángel Aguilar. A lo largo de sus más de tres décadas en Telecinco, ha compartido plató con José Ribagorda, Vicente Vallés, su marido, Isabel Jiménez y actualmente es la pareja televisiva de Carlos Franganillo.

Ángeles Blanco contrajo matrimonio con Vicente Vallés, actualmente en la competencia. Con el presentador de Antena 3 Noticias ha formado una bonita familia. Ambos cuentan con un hijo de 13 años. El matrimonio se conoció cuando compartieron plató en Informativos Telecinco a finales de los años 90. “Pensaron que éramos buena pareja televisiva y nos pusieron a presentar los Informativos juntos”, ha destacado.

Emma García le ha preguntado acerca de quién dio el primer paso en su relación sentimental. La periodista ha confirmado que fue Vicente Vallés pese a su timidez. “El rato que estás en el plató es pequeño, pero ten en cuenta que trabajamos desde la ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Hay mucho trabajo en redacción y compartes muchas conversaciones y amistades. Al final, el trato y el roce hacen el cariño. Esto es como todo, se va notando… Él es muy tímido, pero un día, de buenas a primeras, suena el teléfono. Pensé que era para hablar de algo del trabajo, pero no. A mí me caía bastante bien y mira, al final…”, ha explicado.

La comunicadora ha hecho hincapié en la dificultad de criar a su hijo cuando sus padres trabajan en horarios que no son compatibles. “No nos ve a ninguno de los dos. Por prescripción propia de él mismo, porque somos unos pesados. Cuando estamos con él estamos con la radio, los periódicos, los informativos… Así que ahora él tiene su momento prefecto de ver lo que le apetece, que no son los informativos”, ha aclarado.

Ángeles Blanco reconoce que la profesión de sus padres ha sido un obstáculo para la crianza de su hijo. “No ha sido fácil para él. Desde pequeño, ha convivido con esto. Viajes, sales, das cursos y paras poco por casa, entonces él es un superviviente. Tiene 13 años ahora y una madurez extraordinaria. Está acostumbrado, pero es cierto que él ha crecido sin que yo estuviera los fines de semana con él, sin un cumpleaños, sin ir al cine”, ha finalizado.