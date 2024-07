Cristinini, así es la mano derecha de Ramón García en ‘El Grand Prix’

Arranca esta noche en La 1 una nueva temporada de El Grand Prix con Ramón García a los mandos y escoltado por Cristinini, que ya estuvo el año pasado en el concurso veraniego. En la pasada edición, pese a los buenos registros de audiencia del programa, la creadora de contenido no se libró de numerosas críticas por sus intervenciones en el concurso de RTVE. En su defensa, la streamer señaló que se trataba de un añadido de la productora que no se esperaba la audiencia de El Grand Prix. “La gente no estaba preparada para este cambio que antes hacía Ramón. Esta vez la productora quería a alguien que estuviera narrando todo el rato”, dijo ante las críticas recibidas hace un año.

La influencer regresa este año con más fuerza si cabe y con la experiencia del año pasado en el bolsillo. Cristina López, más conocida en las redes sociales como Cristinini, se ha convertido en una de las voces más populares de Twitch. Su pasión recae en la narración, la faceta a la que dedica gran parte de su tiempo desde hace varios años.

Cristinini, que cuenta con más de 3,2 millones de seguidores en Twitch, ha llegado a situarse en el top 10 de streamers hispanohablantes con más visualizaciones. En su perfil de Instagram, donde tiene 1,3 millones de followers, se define como creadora de vídeos, presentadora y reportera, destacando también sus habilidades en doblaje, locución, lifestyle y videojuegos. Sin duda, un perfil polifacético que guarda poca relación con sus estudios universitarios de Informática y Administración y Dirección de Empresas, cursados en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

La streamer, catalana de nacimiento pero con raíces en Granada, tiene una enorme capacidad para el aprendizaje de los idiomas. Habla cinco idiomas: español, catalán, inglés, francés y ruso. A lo largo de su trayectoria profesional ha encadenado diversos trabajos antes de dedicarse a las retransmisiones en las redes sociales. De este modo, ha ejercido desde recepcionista de hotel, administrativa, contable y de dependienta en una tienda de videojuegos. Debido a ese último trabajo comenzó a subir vídeos y a escribir artículos en revistas especializadas con los que fue ganando popularidad. Hasta llegar al año 2021 en la que fue considerada por la revista Forbes como una de las streamers más influyentes de España. En la televisión ha colaborado en programas como Zapeando y para plataformas como DAZN y Movistar Plus+.

Cristinini no suele hablar de sus asuntos personales. En las redes sociales apenas aparecen detalles de su vida privada y a día de hoy se desconoce si su corazón está ocupado o no.