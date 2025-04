Cristina Pedroche cierra el debate sobre la posible ruptura con Dabiz Muñoz

En las últimas semanas se han multiplicado los rumores sobre un posible distanciamiento entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Todo ello ha surgido después de que se supiera que la colaboradora de Zapeando había vuelto a vivir a la casa de sus padres debido a unas obras de reforma que se están ejecutando en su residencia habitual. Por su parte, Dabiz habría estado viviendo en uno de sus restaurantes más exclusivos de Madrid. Un cambio de aires por un determinado tiempo que ha disparado la rumorología en pleno embarazo de Pedroche.

El libro de Cristina Pedroche junto a una rosa en Barcelona. / INSTAGRAM

La televisiva ha estado de visita en Barcelona con motivo de Sant Jordi. En la Ciudad Condal ha mantenido un encuentro informal con sus seguidores en el que ha despejado todas las dudas de un plumazo. Los fans le han preguntado por su relación con Dabiz Muñoz, con el que tendrá a su segundo hijo este año. “Hoy estoy en Sant Jordi, un día maravilloso, pero ambos estamos felices”, ha aclarado para ahuyentar los rumores de ruptura.

Los regalos que ha recibido Cristina Pedroche por parte de sus seguidores en su visita a Barcelona. / INSTAGRAM

Pedroche, que ha recibido numerosos regalos para su bebé por parte de sus seguidores, hablaba en las redes sociales de cómo está llevando su segundo embarazo. “Ya me avisaron que habría varias diferencias entre el primer y el segundo embarazo, pero no me imaginé que tantas. Antes me podía echar la siesta cuando quería, ahora cuando me dejan y no siempre me quedo dormida, me cuesta muchísimo”, ha contado.