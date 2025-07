Las confesiones íntimas de Terelu Campos en una nueva exclusiva

Terelu Campos protagoniza la portada de la revista Lecturas con un posado en bañador que ha generado un aluvión de comentarios en las redes sociales por el excesivo retoque de la fotografía, de la que incluso han llegado a decir que estaba creada con Inteligencia Artificial. La hija de María Teresa Campos, que acaba de comenzar una nueva etapa profesional en el programa Fiesta, ha hablado en la citada revista de algunos de los principales asuntos de su vida privada. Entre esos temas destaca su visión sobre el amor tras años sin enamorarse y llevar una vida en pareja, sobre su hija Alejandra Rubio y sobre su hermana Carmen Borrego.

La presentadora de televisión ha sido muy sincera a la hora de abordar el estado de su corazón. “No tengo miedo a nada, a enamorarme menos. No quiero engañar, echo de menos los besos y los abrazos de un hombre, pero no quiero nada más”, ha comentado. “No me gustan las mujeres. Me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está. ¿Hay hombres interesados en mí? Sí, ¿estoy yo interesada en alguno? No”, ha declarado.

La hija de María Teresa Campos se ha referido a su hermana Carmen, con la que asegura no existe ninguna competición. De hecho, este año el posado veraniego de Carmen Borrego ha llegado antes que el de Terelu. “Carmen tiene su entidad, su personalidad, me parece vergonzoso lo de la mala relación con mi hermana, como si se estableciera una competitividad. Nos hemos criado como si fuéramos mellizas”, ha destacado.

Terelu ha querido aclarar cómo es su hija Alejandra realmente, ya que la imagen que se proyecta en los medios puede dar lugar a malas interpretaciones. “Hablan de mi hija como si fuera una déspota, no es nada de eso, ella tiene su opinión y he aprendido a respetarla como ella respeta la mía”, ha explicado. También ha tenido palabras para definir su papel como abuela de su nieto Carlo. “Soy una abuela por desarrollar, es muy chico todavía, y ha coincidido que el año 2025 es un año de vértigo, no he parado de trabajar, he sido una abuela más ausente de lo que me hubiera gustado”, ha reconocido.