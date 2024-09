La confesión más sincera de Ester Expósito que desconocías por completo

Ester Expósito, una de nuestras actrices con mayor proyección internacional, se trasladó de España a México para centrarse en su faceta profesional. Aunque alcanzó la fama gracias a Élite, la joven intérprete prefiere que no se le encasille y abarcar otros géneros, a la par que se hace un hueco en la siempre difícil industria cinematográfica. Ester ha concedido una entrevista a la revista Vogue en la que ha promocionado su último trabajo, El Llanto.

“Mudarme supuso escapar de aquí porque todo me recordaba a mi etapa en la serie. Para mí era muy importante empezar a abarcar otros géneros y seguir haciendo cine, una industria que amo y de la que quería formar parte”, ha comentado.

Alcanzar el éxito en el mundo de la interpretación no ha sido un camino de rosas. La actriz ha pasado por varios periodos, con la ansiedad como compañera de viaje. “Ha sido un proceso que en ocasiones me ha hecho caer en pozos oscuros de sentirme muy triste y un poco vacía por no estar haciendo algo que me llenase”, ha explicado.

La actriz ha aclarado que la ansiedad ha estado muy presente en su vida por desgracia, incluso antes de convertirse en un personaje público gracias a su trabajo. “Soy muy dura conmigo. Me castigo de una forma un poco tóxica y negativa y eso me ha jugado muy malas pasadas. Ya en el instituto lo pasé muy mal. Me costó mucho encontrarme y sentirme bien conmigo misma: las amistades no ayudaron, me sentía bastante sola y no me motivaba nada”, ha aclarado.

La actriz de El Llanto ha reconocido que en algunas ocasiones esa ansiedad que sufría se tornaba en episodios depresivos. “Creo que la ansiedad me ha derivado a un estado de depresión en algunas ocasiones. Pero bueno, cuando me di cuenta de que estaba pasando ese umbral de estar ya cansada de todo, de no tener ganas de hacer casi nada, de sentir mucho cansancio todo el rato y de tener muy poca confianza en mí misma, tomé medidas. Empecé terapia y llevo ya cerca de un año”, ha destacado.

Ester se ha referido a la sexualización que existe en la industria del cine y la interpretación. En este sentido, tampoco ayudan los comentarios con los que se topa en las redes sociales, todos ellos basados en aspectos físicos. Según su opinión, los hombres no tienen ese problema.

“Hay una misoginia y un sexismo implícito en cómo se mete la gente en nuestra vida y en lo que publicamos que no existe hacia los hombres. Me encuentro con críticas por temas físicos o para desprestigiarnos como profesionales. Parece que lo único que importa es que seas bella”, ha subrayado.

La actriz considera que se runa chica guapa tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. “Te encasillan y te cierran las puertas de cosas que a lo mejor a ti te interesan más que hacer de guapa. A mí me interesa más un tipo de proyectos en los que no importe mi cara y mi aspecto”, ha finalizado.