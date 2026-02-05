La confesión de Ana Peleteiro por sus orígenes: “Tengo trauma por ser abandonada”

Jesús Calleja ha iniciado una nueva temporada de Universo Calleja en la que ha contado con la presencia de cuatro rostros conocidos que aprovechan la coyuntura del programa para desnudar sus sentimientos y mostrar la persona que se esconde tras el personaje. Ana Peleteiro, Raúl Pérez, Santi Millán y Willy Bárcenas han sido los cuatro invitados de la primera entrega. Jesús Calleja ha conseguido que todos ellos se abran en canal en conversaciones sinceras que interesan al espectador porque llegan hasta límites insospechados.

Sin duda, la historia vital más traumática era la Ana Peleteiro. La medallista olímpica ha hablado de su adopción y del trauma que le persigue desde hace tiempo: el abandono por parte de su familia biológica. La deportista gallega, en un ejercicio de sinceridad y valentía, ha tocado el tema sin poner ningún tipo de freno.

“Fui una niña abandonada. Mi madre era una chica gallega muy joven, creo que a los 18 años tomó la decisión de entregarme en el hospital en menores. El único requisito que dio es que nadie de su familia me adoptase. Ahí fue cuando se llamó a la primera familia, pero había un factor, puesto que era una niña mestiza… La primera familia no quiso adoptarme”, ha explicado.

La familia actual de Ana Peleteiro, sin apenas tiempo para decidir, aceptó la adopción a los dos días de nacer. “Me recogieron el Día de Santa Lucía. La campeona del mundo ha reconocido que en casa siempre han sido muy francos con el tema de su adopción. “Es algo súper natural”, ha aclarado.

Peleteiro ha optado por seguir adelante con su vida sin mirar atrás. Ella ha preferido no buscar a sus padres biológicos y tampoco quiere que aparezca en su vida su madre biológica. “Soy feliz. Yo no tengo trauma por ser adoptada, pero sí por ser abandonada. Que lo supe muy adulta. Yo tenía en mi cabeza que mi madre se había muerto en el parto, entonces por eso mis padres me adoptaron. Me chocó, fue un impacto. Pero mi trauma no viene de ahí. Desde que soy muy pequeña, el sentimiento que tenía no era de tristeza. Mi niña interior fue abandonada y eso siempre va a formar parte de mí”, ha relatado.

La deportista también hizo referencia a los presuntos malos tratos que sufrió por parte de su expareja. “El problema es que tú estás tan reducida y anulada que no eres capaz de salir de esa relación porque crees que tu vida es una mierda. Y empecé a trabajar en mí misma y a trabajar el amor propio. Y mi vida empezó a despegar”, ha añadido.