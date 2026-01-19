La cicatriz de una reciente operación hace saltar las alarmas ante el resto del príncipe Alberto de Mónaco

El príncipe Alberto II de Mónaco, de 67 años, ha aparecido en público con una visible cicatriz en la mejilla izquierda tras someterse a una intervención médica programada y de corta duración en el cuero cabelludo y el rostro.

El palacio monegasco ya emitió un comunicado el pasado 16 de enero en el que informaba de que se había tratado de un procedimiento rutinario dentro de un seguimiento dermatológico, destinado a tratar una afección benigna, que requirió unos puntos de sutura y no altera en absoluto su agenda oficial. Medios internacionales como People o Daily Mail destacaron esa marca en la piel del príncipe soberano durante la audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano este sábado, donde la cicatriz llamó la atención de las cámaras. En la audiencia estaba solo, sin la presencia de la princesa Charlene.

Aspecto de la cicatriz que presentaba el príncipe Alberto en la audiencia papal

En el mismo día del comunicado Alberto de Mónaco había asistido a un partido del club de fútbol del principado, el AS Mónaco FC, que milita en la Primera División francesa, y presidió la inauguración de la 48ª edición del Festival Internacional del Circo de Montecarlo, acompañado por sus sobrinos Louis Ducruet y Camille Gottlieb.

Aunque tiene una apariencia aparatosa, los medios franceses señalan el carácter preventivo y menor del procedimiento, insistiendo en que el palacio ha actuado con transparencia para evitar especulaciones innecesarias.

En 2022 el príncipe había sido intervenido para eliminar manchas en la frente, nuca y nariz, lo que generó comentarios en su momento. La salud del príncipe no está comprometida y continúa con normalidad sus funciones como jefe del pequeño estado mediterráneo. La intervención ha sido solo una intervención menor dentro de un control médico habitual sin implicaciones graves en la salud del príncipe.