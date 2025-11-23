Carlos Fizz, cómo hacer la versión andaluza del cóctel internacional

Hay cócteles que nacen para ser moda y otros que llegan para quedarse como un buen amigo que nunca falla. Carlos Fizz pertenece al segundo grupo. Con apenas 10° (menos que muchos vinos), este nuevo trago de la casa Carlos I recupera la tradición del Fizz americano de finales del XIX, esa bebida alegre y burbujeante que conquistó barras desde Nueva Orleans hasta Nueva York, y la traslada al ritual más nuestro: el aperitivo largo, sin prisa, con buena compañía.El secreto está en la sencillez bien hecha: el brandy Solera Gran Reserva Carlos I (envejecido en botas de Jerez que han contenido vinos de Osborne durante más de treinta años) se encuentra con zumo de naranja y limón recién exprimidos y un chorro generoso de agua con gas.

El resultado es un cóctel vibrante, cítrico y peligrosamente fácil de beber, que se sirve en copa de vino, coronado con medio gajo de naranja y una brocheta de aceitunas que recuerda que estamos en España y que el aperitivo aquí siempre lleva algo que picar.El lugar elegido para la presentación no podía ser otro que el Café Comercial de Madrid, la centenaria institución de la Glorieta de Bilbao desde 1887. Ahí, bajo sus lámparas antiguas y sus espejos que parecen guardar secretos, Carlos Fizz se ha aliado con el mejor jamón 100 % ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal. Dos opciones imbatibles: el cóctel acompañado de tres croquetas cremosas de ese mismo jamón (20 €) o con media ración cortada a cuchillo (25 €).

Pocos maridajes hay tan redondos: la grasa noble del ibérico se funde con el dulzor cítrico y el brandy se encarga de dejar la boca limpia para el siguiente sorbo.Lo mejor es que Carlos Fizz está pensado para que cualquiera lo reproduzca en casa sin miedo. La receta:

Llenar una copa de vino grande con hielo hasta arriba.

50 ml de Carlos I Original.

30 ml de zumo de naranja natural.

15 ml de zumo de limón.

100 ml de agua con gas bien fría (y, si se prefiere un toque dulce, con 20 ml de sirope de azúcar).

Remover con suavidad, nunca agitar.

Decorar con medio gajo de naranja y una brocheta de aceitunas.

En menos de un minuto tienes un aperitivo elegante, refrescante y con menos alcohol que un rioja reserva. Ideal para encurtidos, mejillones en escabeche, boquerones o simplemente para brindar porque es viernes y la vida merece celebrarse sin complicaciones.Carlos Fizz no ha venido a revolucionar nada; ha venido a recordarnos que lo bueno, cuando es auténtico, no necesita artificio. Y eso, en los tiempos que corren, ya es toda una revolución.