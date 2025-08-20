Bertín Osborne presenta en portada con exclusiva a su hijo con Gabriela Guillén, David

A sus 70 años Bertín Osborne vive un buen momento profesional pese a haber anunciado su retirada de los escenarios. Participó con notoriedad en Tu cara me suena, en una de las ediciones recientes con más audiecia, y tras ese paréntesis ha regresado a Canal Sur con su show de los viernes, del que se están ofreciendo redifusuiones en estas semanas de agosto. Para enjugar su deuda con Hacienda el cantante y presentador busca ingresos como el de las exclusivas con ¡Hola! que arranca con una entrevista con Gabriela Guillén, madre de su hijo más pequeño, David, con el que posa en la portada de la revista lazada este miércoles.

David es fruto de su relación con la modelo y empresaria paraguaya Gabriela Guillén, nacido en diciembre de 2023. En la portada aparece Bertín con su séptimo hijo en el regazo. El artista aparece con su hijo de año y medio en una instantánea que destila cariño y aprecio paternal, después de que durante el embarazo y en los primeros meses de vida de David su padre no quería conocerlo ni tener un vínculo estrecho. Bertín ha integrado al pequeño a su vida y lo visita con frecuencia, como traslada el reportaje de ¡Hola!

Gabriela Guillén interviene en una entrevista para hablar de su propia infancia y para demostrar que con Bertín mantiene contacto y toda la implicación para criar a David en un buen entorno familiar. La paraguaya, directora de una clínica estética en Madrid, aparece en fotos separadas con el pequeño, subrayando su compromiso con que el niño crezca con el amor de sus padres pese a no estar juntos. "Yo no tuve un padre, con lo cual no le quiero privar a mi hijo de ese derecho", insiste la empresaria.

Bertín, por su parte, subraya que no quiere que el pequeño sea "un niño escondido" y de ahí que pose con él con felicidad y orgullo en la portada que más se comentará en esta semana.

La paternidad del jerezano fue confirmada y tal como le recomendaron amigos del artistas, está al lado de su hijo con una paternidad que aunque le haya llegado con edad avanzada cumplirá con afecto. Tras un primer bebé que murió a los pocos meses, Bertín tiene tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia, de su primer matrimonio con Sandra Domecq; además de Kike y Carlos, de su segundo matrimonio con la venezolana Fabiola Martínez. David es el séptimo de un amplio álbum familiar