Bad Bunny, el español sonará al completo en la Super Bowl, "Sé de dónde vengo"

Bad Bunnt en la entrevista de Apple Music de cara a la actuación de este domingo en la Super Bowl

El mundo del deporte y la música convergen este domingo 8 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La Super Bowl XL (que enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots) no es solo el evento del año para la NFL y con ella el motivo que paraliza durante un domingo todo Estados Unidos, será también el escenario donde Bad Bunny planea elevar la cultura hispana a una escala sin precedentes. Tras su paso como invitado en 2020, el puertorriqueño regresa como el protagonista absoluto de un espectáculo que promete ser, en sus propias palabras, “una gran fiesta” donde el idioma no será una barrera, sino un puente hacia el corazón. Estos son fragmentos de la entrevista a Bad Bunny con Zane Lowe y Ebro Darden para Apple Music.

–Zane Lowe: Estamos a las puertas de la Super Bowl, uno de los escenarios más grandes del planeta. ¿Qué podemos esperar este domingo de tu actuación en el Levi’s Stadium? –Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura. De verdad no quiero dar ningún spoiler. Va a ser fácil: la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que le dije a la gente que tenía un mes para aprender español... pero ni siquiera necesitan hacerlo. Es mejor que aprendan a bailar. Dejémonos de idiomas. No hay mejor baile que el que sale del corazón y dejarte llevar.

–Ebro Darden: El mundo está especulando con quiénes te acompañarán. ¿Habrá sorpresas en cuanto a los invitados?

–Claro que voy a tener muchos invitados. Va a estar mi familia, mi amigos y toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya; ellos van a estar conmigo. Todas las personas que me han parado en la calle solo me desean cosas buenas. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo.

–Z.L: Tu último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTmF), parece ser el motor de todo esto. ¿Qué significa para ti en este momento de tu carrera?

–Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida, porque me trajo hasta aquí. Yo no estaba buscando con mi trabajo tener el Álbum del Año en los Grammys, ni tenía planificado presentarme en la Super Bowl. Yo solo quería conectar con mis raíces, con mi historia, con mi cultura de una manera honesta. De repente fue como: “Wow, el mundo realmente me quiere, así que debería salir a dar amor”. Este álbum me confirmó que siempre tienes que sentirte orgulloso de quién eres. Sé de dónde vengo, pero también sé hasta dónde puedo llegar.

–E.D: Entre la gira, los Grammys y los ensayos, ¿cómo estás procesando emocionalmente todo este huracán de experiencias?

–Para ser sincero, no sé muy bien cómo me siento. Es mucho. He estado diciendo que todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammys la semana pasada... El sentimiento más grande ha sido el de agradecimiento. Aunque es algo muy serio, estoy feliz, viviendo un día a la vez. Estoy emocionado por la gente, por mi familia y por las personas que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace que este show sea tan especial y espero que se traslade al público que nos ve en vivo y a través de las pantallas.

–Ya estuviste en la Super Bowl con Shakira en 2020. ¿Tuviste siempre en mente volver para liderar tu propio show?

–No es que yo haya dicho: “Quiero volver aquí solo”. Mi equipo lo decía, yo nunca estoy buscando esto. Mi mayor placer es simplemente crear y conectar con la gente.

–E.D: El equipo lo es todo...

–Por eso siempre trabajo con amigos en el estudio; para mí es un espacio muy íntimo. No busco al productor más famoso, escribo todas mis canciones y produzco con mi gente. No sé de qué estoy hablando ahora mismo, olvidé la pregunta... eee, solo estoy tratando de decir todas las palabras en inglés que me sé (bromea).

–E.D: Hay una pregunta del público sobre la base de tu personalidad ¿Por qué tu madre ha sido siempre ese pilar fundamental?

–Mi mamá... ella creyó en mí antes de que yo me convirtiera en esto. Y no hablo de mi carrera musical, hablo de todo, de mi vida, de cómo soy. Creyó en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones. No es que creyera que yo iba a ser un gran artista, sino que creyó que soy una gran persona, y eso se siente mejor que cualquier otra cosa.