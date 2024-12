El apasionado beso que certifica la nueva relación de Ana Mena

Ana Mena, una de las estrellas más rutilantes del panorama pop nacional, estaría enamorada de un conocido actor, Óscar Casas. La cantante malagueña ha sido pillada mientras se daba un apasionado beso con el hermano de Mario Casas por las calles de Madrid. Una relación sorpresa que ha sido destapada gracias a las fotografías del paparazzi Sergio Garrido.

El programa Fiesta ha sido el encargado de anunciar la exclusiva. El magacín rosa de Telecinco ha compartido las imágenes del apasionado beso que confirmaría el romance entre la artista y el actor. Se trataría de una incipiente historia de amor entre dos jóvenes con éxito en sus respectivos cometidos profesionales. Ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre las comprometedoras imágenes de una relación sentimental que ocupará multitud de titulares en los próximos días.

Sergio Garrido ha explicado en Fiesta la intrahistoria de las imágenes de la pareja danto rienda suelta a la pasión. “Me había llegado un rumor pequeñito y lo he podido confirmar. Estas cosas al final se hacen grandes. Alguien me llamó y fui rápido. Les cogimos por cinco minutos, si hubiera llegado más tarde me lo habría perdido. Fue justito”, ha comentado.

“Ellos quizá se enteren ahora de que les hemos pillado porque hemos dicho que fue en Usera. Él la coge de la cabeza y la besa con fuerza. Fue un beso de absoluta pasión. Ella se rinde a él y este la coge con mucho cariño”, ha añadido sobre la escena del beso.

Una de las reacciones más sorprendentes ha sido la de Mario Casas, el hermano de Óscar. El actor, que ha estado acompañado por su hermano Christian en los Premios Forqué, ha sido preguntado por la reportera del programa Fiesta. Su reacción ha sido de asombro absoluto. “No tengo ni idea”, ha respondido cuando le han preguntado si su hermano tenía novia. Tras ver las imágenes del beso, el actor se ha reído instando a Christian a que le escribiera por teléfono. “Escríbele, que le han pillado”, ha dicho entre risas.