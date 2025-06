El anuncio veraniego que rechazó Andrea Duro de manera tajante

Andrea Duro, a la que actualmente podemos ver en la serie La favorita 1922, siempre será recordada por su icónico papel de Yoli en la ficción juvenil Física o química. La actriz madrileña ha rememorado sus inicios en el mundo de la interpretación en el pódcast Ac2ality. La joven ha reconocido que nunca pensó que podría dedicarse a ello de manera profesional. Pero antes de su debut en la pequeña pantalla, Duro rechazó de manera tajante una propuesta publicitaria.

“Me llamaron para hacer un par de publis y dije que no. Una, si me permitís la marca, era para hacer el anuncio de Pirulo, el helado. Le dije a mi madre que ni de coña iba a volver yo al instituto e iba a ser la que se había comido un pirulo en televisión”, ha recordado.

La actriz ha reconocido que nada más conocer la marca no quiso saber nada más de la campaña publicitaria. “No sé lo que tenía que hacer. Me dijeron Pirulo y dije qué, es que ni me digas qué tengo que hacer. No voy a volver yo en septiembre y alguien va a decir ‘ah mira, la que se comió un Pirulo’. Porque nunca me callé, me hubiera tenido que matar con medio instituto. No me apetecía y no me interesaba”, ha zanjado sobre el asunto debido a la crueldad de los chavales en esas edades adolescentes.