La angustia y preocupación de Jesulín de Ubrique con los animales de su finca: “Estoy en shock”

Ubrique es uno de los municipios de la Sierra de Cádiz más afectados por las intensas lluvias que ha dejado a su paso las borrascas Leonardo y Marta. Uno de sus vecinos más ilustres, Jesulín de Ubrique, ha contado en el programa Hoy en día de Canal Sur cómo se encuentra el campo y los animales en la localidad serrana por los continuos episodios de precipitaciones.

El torero ha mostrado su preocupación y angustia a Toñi Moreno por una situación crítica que ha provocado una gran cantidad de daños materiales y que supone una seria amenaza para la vida de los animales en el campo. “Llevo viviendo aquí treinta y seis años y nunca jamás en mi vida he visto algo así. Estoy en shock”, ha declarado el diestro.

El ganadero ha hecho recuento de la cantidad de litros por metro cuadrado que ha caído en las últimas semanas. “En apenas dos semanas han podido caer entre 1.700 y 1.800 litros por metro cuadrado”, ha detallado.

Una de las grandes preocupaciones de Jesulín de Ubrique son los animales de su finca Ambiciones y del entorno. El diestro no sabe si todos aguantarán esta situación crítica, ya que muchos no tienen refugio y están expuestos a las nefastas consecuencias del temporal. “Los animales ya no pueden más. El que tenga capacidad de aguantar, aguantará, y el que no pueda, pues se morirá. Es que no hay otra cosa”, ha explicado.

El ganadero ha reconocido que le resulta muy difícil acceder a la zona más alta de la finca para proteger a su ganado. “Tienen que bajar a comer, los carriles están cortados, los arroyos impracticables, no me atrevo tampoco. Ver más agua, más fuerte, con una agresividad más, todo lo que te diga es poco”, ha relatado.