Anabel Pantoja reaparece con el brazo en cabestrillo tras su aparatosa caída

Anabel Pantoja ha sufrido una aparatosa caída cuando se encontraba con unos amigos disfrutando de la Costa Brava. A consecuencia de dicho traspiés, la influencer ha acabado en el hospital y con un brazo en cabestrillo. La sobrina de Isabel Pantoja, que no está pasando uno de los mejores años de su vida, ha contado todo lo ocurrido en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. Ahora tendrá que permanecer un tiempo con el brazo escayolado después de que se le saliera el codo de su mano derecha. “Solo tengo la mano izquierda y soy una puñetera inútil”, se ha lamentado.

“Me pegué un hostión el viernes, no vi un escalón, se me dobló el tobillo, caí con el codo y se me salió. Fue como si me lo hubiera roto porque el dolor era insufrible. Creo que, junto al cólico nefrítico que me dio embarazada y esto, ha sido de los peores dolores que he tenido, incluso más que el parto. Estuve 40 minutos esperando una ambulancia, vino, me llevaron al hospital más próximo, me lo colocaron, pero fue horrible. El dolor era insufrible. No quiero exagerar ni una gota, y no sé si os ha pasado esto, pero fatal. Una cosa tremenda”, ha relatado.

Cualquier labor del día a día está siendo un auténtico calvario para ella. “Está siendo un poco complicado, porque ahora mismo estoy muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, y me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo hacer una coleta, con la pasta de dientes lo mismo: con esta mano no tengo apenas fuerza, y para el mero hecho de lavarme los dientes, una persona me tiene que echar la pasta”, ha explicado.

La creadora de contenido está a la espera de que la vea un traumatólogo para contar con la opinión de un especialista. “Estoy esperando a que me vea un traumatólogo. Es verdad que me vio un doctor de urgencias, que me atendió maravillosamente, pero me gustaría tener la opinión de un especialista para ver que esté todo en su sitio y que no haya nada roto, cuánto tiempo tengo que estar con el yeso, porque ahora vienen una serie de cosas y de planes que tenía, y esto rompe los planes. Me gustaría saber qué va a pasar. Pero bueno, podría haber sido peor”, ha destacado.

Anabel no solo tiene el brazo en cabestrillo con una escayola, sino que también arrastra otros dolores de la caída. “El pie también lo tengo un poco fastidiado: ando un poquito coja debido al doblamiento y a la caída. No sé cómo coño fue la caída que di con este codo pero me saqué el derecho. Sé que iba con la leche en una mano y con el móvil en la otra, la zona no estaba para nada iluminada. Por lo tanto, el escalón no lo vi. Y luego tengo un moratón en el brazo izquierdo, me pasó porque me intentaron coger la vía y no me encontraban la vena esa noche. Tengo que sacar el lado positivo de todo esto, y es que sigo viva, como siempre decía, hay que seguir vivo, hay que seguir luchando. Y súper agradecida por la gente que tengo a mi alrededor. Todos los que estuvieron en la casa han cuidado de mi niña y todos se volcaron conmigo”, ha añadido.

La influencer se encuentra junto a su madre Merchi en Sevilla. “Ya estoy aquí en casa de mi mami, porque lo único que quería en el momento de estar en el suelo y luego en el hospital era estar con mi madre. Es una cosa que, no sé por qué pero, cada vez que me pongo mala, lo único que quiero es estar con la Merchi, no quiero estar con nadie más que no sea ella”, ha concluido.