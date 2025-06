Anabel Pantoja, destrozada por las críticas hacia su físico en las redes sociales

Anabel Pantoja fue una de las invitadas a la boda de la influencer Susana Molina con el veterinario Guille Valle. La sobrina de Isabel Pantoja no ha querido perderse esta cita tan especial para su amiga, al igual que otros rostros conocidos de la televisión y las redes sociales como Dulceida, Nagore Robles, Melyssa Pinto, Marta Riumbau, entre otras.

La creadora de contenido ha acudido a la boda de Susana Molina junto a su pareja David Rodríguez, con el que sigue mejor nunca pese a todo lo que se ha publicado tras el incidente con la pequeña Alma, la hija de la pareja. Anabel ha disfrutado de una jornada festiva hasta que ha llegado el momento de compartir su elección para la boda. El outfit de la sevillana, un vestido negro con detalles en blanco de la marca de Rocío Osorno, ha recibido numerosas críticas en las redes sociales.

La exposición continua en las redes sociales suele ir acompañada de comentarios despectivos en algunas ocasiones. Ya le ocurrió a Laura Escanes recientemente y ahora ha sido el turno de la sobrina de Isabel Pantoja. La mayoría de críticas estaban relacionadas con el color de su vestido y por llevarlo puesto sin sujetador. Dos cosas que aparentemente no parecen tan dañinas, pero que han terminado por destrozar la moral de Anabel.

La 'story' en la que Anabel Pantoja aparece completamente rota por las críticas hacia su físico. / INSTAGRAM

La influencer no ha podido reprimir las lágrimas en una story que ha publicado en su cuenta de Instagram. “Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar. Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo a algunos las caras, vuestras familias… Y no sé porqué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida. ¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutarla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo”, ha zanjado totalmente destrozada.