Ana Mena y Melyssa Pinto, las cuñadas de moda ya interaccionan en redes

Ana Mena y Melyssa Pinto han conseguido echarles el lazo a los hermanos Casas. La cantante malagueña sale desde comienzos de año con Óscar Casas, mientras que la diseñadora catalana mantiene una relación con Mario Casas desde hace varios meses. Ambas han llevado sus relaciones con mucha discreción y hasta ahora no se ha producido la primera interacción entre las cuñadas en las redes sociales.

En el ámbito privado parece que ambas compartieron estancia en El Salvador durante las vacaciones estivales. Ana Mena y Melyssa Pinto, aunque no posaron juntas en aquel momento, sí compartieron imágenes en las mismas localizaciones y fechas, por lo que ese viaje fue su primera toma de contacto conjunta con la familia Casas, que destaca por la unión de sus miembros.

La primera interacción en las redes sociales ha llegado de la mano de Ana Mena. La cantante ha querido agradecer públicamente el detalle que ha tenido Melyssa Pinto con ella. Y es que la exconcursante de Supervivientes le ha obsequiado con unos zapatos de la colección que ha presentado junto a una firma italiana. Un hito profesional que contó con el guiño inesperado de Mario Casas.

“¡Muchas gracias, preciosa! ¡Chulísimas!”, ha posteado la intérprete de Madrid City en una story en la que muestra unas botas negras de la colección Wild Muse. La malagueña ha dejado constancia del regalo de su cuñada, a la que también ha promocionado a través de las redes sociales.

Por su parte, Melyssa ha recogido el guante, compartiendo la story de la cantante junto a dos emojis, uno de un corazón y otro con una cara enamorada. Con este primer intercambio de impresiones en Instagram queda claro que las cuñadas, pese a su discreción, mantienen una buena relación y han encajado a la perfección en un clan tan unido como el de la familia Casas.