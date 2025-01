Alejandra Rubio: una “mamá pesada” que ya está de vuelta en su trabajo

Alejandra Rubio ha regresado a la televisión tras dar a luz a su primer hijo, Carlo. La hija de Terelu Campos ha reaparecido en el plató de Vamos a ver para hablar de su nueva faceta con madre. La colaboradora del magacín ha lucido la mejor de sus sonrisas en su vuelta al trabajo. Joaquín Prat le ha dado la bienvenida al club social del programa. “Estoy muy bien. Me ha cambiado la vida completamente. Te lo cuentan y hasta que no lo vives… para mejor, por supuesto”, ha declarado.

La nieta de María Teresa Campos ha decidido darle biberón en lugar del pecho. “El bebé duerme bien dependiendo del día. Le estoy dando el biberón por una serie de cosas”, ha comentado. La influencer ha reconocido que Carlo está muy implicado en la crianza de su hijo, pero que ella no le deja hacer muchas cosas. “Soy muy pesada, quiero hacerlo yo todo, Carlo se levanta igual pero se queda a mi lado como apoyo moral. Pero porque me gusta a mí, él hace muchas cosas pero yo soy muy pesada en eso, me ha salido la vena pesada. Nunca he sido muy niñera, pero sale solo, es increíble”, ha destacado.

Cuando le han preguntado a quién se parece el bebé, Alejandra ha asegurado que tiene rasgos del padre y de la madre. “A los dos y no es broma, tiene una mezcla”, ha contado.

Otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa es el papel que están desempeñando las abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. Ambas se han volcado con la llegada del pequeño. Joaquín Prat ha bromeado al decirle que si su madre ya había vuelto a su casa. “En mi casa durmiendo nunca ha estado pero sí, ya está en su casa”. Terelu ha estado muy presente durante los primeros días, estando pendiente de que no les faltara absolutamente de nada.

Alejandra también ha destacado la ayuda y el interés mostrado por la abuela paterna, Mar Flores. “Mar escribe todos los días, le hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis. Han estado los abuelos y están todos que no les he visto así en la vida”, ha desvelado sobre la unión familiar en torno al pequeño Carlo.